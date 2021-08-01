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Yangında yaşamını yitiren orman işçisi için tören! Oğlu avukat cübbesiyle katıldı

01.08.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş'ın (53), cenazesi görev yaptığı Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'nin önünde düzenlenen tören sonrası defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderildi.

Yangında yaşamını yitiren orman işçisi için tören! Oğlu avukat cübbesiyle katıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren 2 orman işçisinden biri olan evli, 2 çocuk babası Yaşar Cinbaş için 9 yıldır görev yaptığı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'nin önünde tören düzenlendi.

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CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İlk olarak Şair Eşref Mahallesi'ndeki evinin önünde getirilen Cinbaş'ın cenazesi için helallik alındı. Daha sonra ise Türk bayrağına sarılı tabutu polislerin omuzunda, Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'ni önüne getirildi.

Burada Cinbaş için cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Vali Vekili Ahmet Yıldız, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Bölge Müdür Yardımcısı Tacettin Coşkun, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve çalışma arkadaşları katıldı.

OĞLU AVUKATLIK CÜBBESİNİ GİYDİ

Törende Cinbaş'ın eşi Havva Cinbaş, avukatlık cübbesini giyen oğlu Mahmut Cinbaş ve kızı Tuğba Cinbaş gözyaşlarını tutamadı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş'ı telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazı ardından Cinbaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderildi. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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