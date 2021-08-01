Milas'taki yangın Bodrum'a sıçradı! Vatandaşlar teknelerle tahliye edildi

Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam edenler için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan Muğla'dan yeni yangın haberleri de gelmeye devam ediyor.

Muğla Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen çok sayıda yangın söndürme ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, Bodrum'da 60 hanenin bulunduğu Gökpınar ve Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkili oluyor. Mahallelerin büyük kısmı tahliye edildi. Uzun süre yangının seyrini bekleyerek bölgeden uzaklaşmayan bazı mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması üzerine evlerinin etrafını sulayıp bölgeden ayrıldı.

BİR MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi.

Yangının yerleşim alanlarına zarar vermemesi için ormanlık alanda çok sayıda iş makinesi ile çalışma yapılıyor. Bölgede dik yamaçların bulunması ise arazöz ve iş makineleri ile müdahaleyi güçleştiriyor. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.

Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile bölgeye gelen gönüllüler de destek veriyor.

BODRUM'DA MAKİLİK VE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Bodrum'un Umurça ve Kumbahçe mahalleleri ile İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Milas İşletme Müdürlüğü, Bodrum İşletme Şefliğine ait 7 arazöz, 1 su tankeri, çok sayıda iş makinesi, 2 helikopter, 6 teknik personel ve Orman Muhafaza Memuru, 33 yangın söndürme işçisi çevre il ve ilçelerden ekipler katıldı. Çalışmalara, arama kurtarma dernekleri gönüllüleri ile vatandaşlar da destek verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları arazözler ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA ile yapılıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA-DHA