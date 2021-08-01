HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manavgat'tan acı haber! Yangından etkilenenlere yardım götüren bir kişi hayatını kaybetti

Manavgat'tan acı haber! Yangından etkilenenlere yardım götüren bir kişi hayatını kaybetti

01.08.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınından etkilenenlere su taşıyan bir kişi, yolda fenalaşarak hayatını kaybetti. Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Manavgat'tan acı haber! Yangından etkilenenlere yardım götüren bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Manavgat Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demirli (42) iki arkadaşı ile birlikte orman yangınından etkilenenlere su götürmek için kendisine ait kamyona suları yükledi. Demirli, Ilıca Mahallesi'ne geldiği sırada bir anda fenalaştı. İki arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada 112 ekipleri gelene kadar şahsa, yoldan geçen bir sağlık çalışanı müdahale etti. Demirli, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Demirli’nin 2 gündür bölgeye aracı ile su götürdüğü öğrenildi. Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayı görgü tanığı Hüseyin Kırp, “Bir sağlıkçı ilk müdahaleyi yaptı. Polisler geldi. 112 ekipleri geldi. Hastaneye götürdü. Yangında yanan bölgeye su götürüyorlarmış. Dili boğazına kaçmış sanırım” dedi.

Birçok ilde orman yangını! Manavgat'tan korku dolu görüntülerBirçok ilde orman yangını! Manavgat'tan korku dolu görüntüler

Yusuf Demirli’nin arkadaşı Abdullah Enhoş ise yaşananları şöyle anlattı:

“Suyumuzu aldık. Yardıma giderken Yusuf fenalaştı. Herkes yardım etti. 112 gelene kadar bir sağlıkçı yardım etti. 112 ekipleri ile hastaneye sevk ettik. Daha sonra arkadaşımızı kaybettik. Herkese yardım etmek isteyen iyiliksever bir arkadaştı.”

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kovasıyla kavga etti!Çöp kovasıyla kavga etti!
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
Sele kapılan Kader Yurtsever ve annesi konuştu: Kıyamet gibiydiSele kapılan Kader Yurtsever ve annesi konuştu: Kıyamet gibiydi
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Manavgat'tan korku dolu görüntüler

Manavgat'tan korku dolu görüntüler

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Ege beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi

Ege beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi

Silifke ve Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındı

Silifke ve Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındı

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu! Ankara'da kaybolan küçük kız bakın nerede bulundu

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu! Ankara'da kaybolan küçük kız bakın nerede bulundu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.