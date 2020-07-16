Yanlış seçim tüm makyajı mahvediyor! İşte doğru fondöten seçmenin püf noktaları...

En iyi fondötenin, ciltte yokmuş gibi duran bir fondöten olduğunu söyleyebiliriz. Fondöten seçiminde, ten renginizi ve cilt tipinizi bilmeniz önemli. Peki, doğru fondöteni seçebilmek için bilmeniz gereken diğer kriterlerin neler olduğu konusunda bir fikriniz var mı? Yazımızda anlattıklarımız sayesinde siz de bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz...

CİLT ALT TONUNUZU ÖĞRENİN

Cilt alt tonunuzu belirlemek için bileğinizdeki damarların rengini referans alabilirsiniz. Eğer sıcak alt tona sahip bir cildiniz varsa cilt renginiz sarılık ve kırmızılık barındırır. Bileğinizdeki damarlar ise belirgin bir yeşil tondadır. Güneşte kolayca bronzlaşıp kızarmıyorsanız da sıcak alt tonlu olabilirsiniz. Sıcak alt tona sahip ciltli kişiler, sarı alt tonlu fondötenler seçebilir.

Nötr alt tonlu kişilerin damarları yeşil ve mavi renktedir. Cilt tonlarında belirgin bir pembelik ya da sarılık bulunmaz, sıcak ve soğuk tonlar eşit şekilde dağılır. Bu kişiler güneşte bronzlaşsalar bile kızarma ihtimalleri de vardır.

Soğuk alt tonlu kişilerin cilt rengi ise belirgin bir pembelik ve mavilik barındırır. Damarları belirgin bir şekilde mavidir. Güneşe çıktıkları gibi yanan bu kişilerin mutlaka güneş kremi kullanması gerekir. Soğuk alt tonlu cilt rengine sahip kişiler, pembe alt tonlu fondötenleri tercih edebilir.