Yanlış seçim tüm makyajı mahvediyor! İşte doğru fondöten seçmenin püf noktaları...

En iyi fondötenin, ciltte yokmuş gibi duran bir fondöten olduğunu söyleyebiliriz. Fondöten seçiminde, ten renginizi ve cilt tipinizi bilmeniz önemli. Peki, doğru fondöteni seçebilmek için bilmeniz gereken diğer kriterlerin neler olduğu konusunda bir fikriniz var mı? Yazımızda anlattıklarımız sayesinde siz de bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz...
Cilt alt tonunuzu belirlemek için bileğinizdeki damarların rengini referans alabilirsiniz. Eğer sıcak alt tona sahip bir cildiniz varsa cilt renginiz sarılık ve kırmızılık barındırır. Bileğinizdeki damarlar ise belirgin bir yeşil tondadır. Güneşte kolayca bronzlaşıp kızarmıyorsanız da sıcak alt tonlu olabilirsiniz. Sıcak alt tona sahip ciltli kişiler, sarı alt tonlu fondötenler seçebilir.
Nötr alt tonlu kişilerin damarları yeşil ve mavi renktedir. Cilt tonlarında belirgin bir pembelik ya da sarılık bulunmaz, sıcak ve soğuk tonlar eşit şekilde dağılır. Bu kişiler güneşte bronzlaşsalar bile kızarma ihtimalleri de vardır.
Soğuk alt tonlu kişilerin cilt rengi ise belirgin bir pembelik ve mavilik barındırır. Damarları belirgin bir şekilde mavidir. Güneşe çıktıkları gibi yanan bu kişilerin mutlaka güneş kremi kullanması gerekir. Soğuk alt tonlu cilt rengine sahip kişiler, pembe alt tonlu fondötenleri tercih edebilir.
Seçtiğiniz fondötenin yalnızca cilt alt tonunuza uygun olması yeterli olmaz, cilt tipinize de uygun olması gerekir. Hangi cilt tipine sahip olduğunuzu bilmiyorsanız bunu küçük bir test ile öğrenebilirsiniz. Aynanın karşısına geçin ve cildinizi inceleyin, eğer alın ve burun kemiğinizin olduğu T bölgesi yağlı fakat yanaklarınız kuruysa karma cilde sahipsiniz demektir. Yüzünüzün tamamı yağlıysa da yağlı ciltlere uygun olan fondötenleri tercih etmelisiniz. Fakat cildiniz kuruysa, burun kenarlarınız sert ve pürüzlüyse kuru ciltler için önerilen fondötenler sizin cilt tipinize daha uygun olacaktır.
Cilt alt tonunuzu ve cilt tipinizi belirlediyseniz yapmanız gereken bir diğer şey ise cilt alt tonunuza uygun fondöteni seçmek. Onlarca fondöten rengi arasından hangisini seçeceğinizi bilmiyorsanız yapacağınız şey çok basit; fondöteni cildinizde test etmek. Fondöteni direkt olarak yüzünüzde test edemeyeceğiniz için çene hattınız ve boynunuzun arasında kalan boşluğa uygulayın. Kolunuza ya elinize uygulamış olduğunuz ürün, doğru sonuç almanızı engelleyecektir çünkü kollarımız ve yüzümüzün rengi birbirinden farklıdır. Eğer boynunuzda test ettiğiniz fondöten cilt renginizle uyum sağlıyorsa tebrikler çünkü doğru fondöten rengini bulmuşsunuz demektir!
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