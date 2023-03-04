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Yanlış teşhisin kurbanı oldu! Ameliyattan cinsel organı kesilmiş olarak çıkınca büyük şok yaşadı

04.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Arezzo kentinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kanser teşhisi konulan 60 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta normal bir şekilde girdiği ameliyathaneden cinsel organı kesilmiş olarak çıktı. Yaşanan olayın ardından doktorun yanlış teşhis koyduğu belirtilerek hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yanlış teşhisin kurbanı oldu! Ameliyattan cinsel organı kesilmiş olarak çıkınca büyük şok yaşadı

İtalya’nın Arezzo kentindeki bir hastanede ismi açıklanmayan 30 yaşındaki bir doktor büyük bir skandala imza attı. Yaşanan skandal gelişme tıp dünyasına geçerken yanlış teşhis konulan hasta doktora ve hastaneye dava açtı. Davanın ilk duruşmasının 9 Mart tarihinde görüleceği belirtildi.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU AMA...

Cinsel organındaki ağrı ve yanma şikayetiyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki ismi açıklanmayan hastaya kanser teşhisi konuldu. Doktorun teşhisinden sonra tedaviye başlayan hasta 1 ay sonra ameliyata alındı. Ameliyatta doktor hastasına tümörün alınacağını söyledi ancak cinsel organını kesti. Hastanın şikayeti üzerine incelenen raporlarda 60 yaşındaki adamın tamamen sağlıklı olduğu ortaya çıktı.

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kanser Doktor İtalya

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