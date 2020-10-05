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Yanlış uygulama birçok hastalığa sebep oluyor! Genital bölgeyi temizlerken...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vajinal bölge temizliği, hayatımızda hayati önem taşıyan bir mesele. Tüm gün akıntıyla gezmek rahatsız edici olur. Islak bir vajinal bölge rahat oturmanızı engeller. Zamanla yanlış temizleme yöntemleri ise genital bölge rahatsızlıklarına sebep olur. Peki genital bölge doğru bir şekilde nasıl temizlenir? Günlük bakım nasıl yapılmalı? İşte kadınlar için bazı önemli noktalar...

Yanlış uygulama birçok hastalığa sebep oluyor! Genital bölgeyi temizlerken...

Genital bölgede sık sık akıntılar olması, kötü kokular olması gibi şikayetlerde bulunulur. Peki tüm bu olumsuzlukların sebebi nedir? Tüm gününüzün korkulu geçmesine sebep olan vajinal problemlerin sebebi genital bölge temizliği olabilir. Vajinal temizlik doğru şekilde nasıl yapılır? Market ürünleri kullanmak doğru mu?

GÜN İÇERİSİNDE RAHAT HİSSEDEBİLMEK İÇİN...

Genital bölgede akıntılar olması, kaşıntılı bir vajinal bölgeye sahip olmak, çürük balık kokusu gibi bir koku ile baş etmeye çalışmak... Genital bölgenin aslında kendi kendisini temizleyen bir yapısı var. Gün içerisinde rahatsız olmanıza sebep olan akıntıların sebebi de aslında bu. Akıntı olması bu sistemin bir parçası. Farklı şekillerde akıntılar olabilir; şeffaf, koyu renkli, kötü kokulu... Bunun pek çok farklı sebebi olabilir. Su tüketimi ya da regl öncesi dönem gibi. Bu akıntıdan rahatsız olmamak için yapabileceğiniz çok basit bir yöntem var. Günlük ped kullanımı bu akıntılardan rahatsız olmanızı önler. Gün içerisinde pedi en az 1 kez değiştirmeniz yeterli olur.

BANYO YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Duş alırken tüm vücudun temizliği için çeşitli ürünler kullanılır. Şampuan, vücut temizleme jeli, çeşitli jiletler... Peki bu ürünlerden hangileri genital bölge temizliğinde kullanmak için uygun? Vücudunuzun her yerinde kullandığınız jeller aslında genital bölgede kullanmak için uygun değil. Çünkü bu ürünler hassas bölgede kullanılmak üzere üretilmez. Genital bölge kendisini temizlediğinden herhangi bir ek temizleyici kullanmanıza gerek yok. Ancak genital bölgeye özel üretilen şampuanları da kullanabilirsiniz.

Bunun yanında jilet seçimine de dikkat edilmesi gerekir. Kadınlar için üretilen jel barlara sahip jiletler ile erkekler için üretilen jiletler farklı olur. Bu yüzden genital bölgeye özel üretilmiş olan jileti kullanmalı. Aksi bir durumda kesikler oluşabilir, iltihaplanmaları beraberinde getiren bu durum mantarlanmaya da sebep olabilir.

Jilet yerine ağda kullanıyorsanız da doğru yönde çekmeye özen göstermelisiniz. Ters yönlü çekilen ağda bantları ise batıklar oluşmasına sebep olur. Çok sert çekmemeye de önem gösterin. Aşırı sert çekilen ağda bandı cildinizi tahriş eder.

ÇAMAŞIR SEÇİMİNE DİKKAT!

Genital bölgenin gerekli temizliğe sahip olması için önemli noktalardan biri de çamaşır seçimi olur. Mümkünse çamaşır seçiminde pamuklu çamaşırlar seçilmeli. Vajina sürekli kapalı kaldığından nefes almasına dikkat edilmeli. Bu yüzden çamaşırı yüzde yüz pamuklu seçmek önemli.

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