Yanlış uygulama birçok hastalığa sebep oluyor! Genital bölgeyi temizlerken...

Genital bölgede sık sık akıntılar olması, kötü kokular olması gibi şikayetlerde bulunulur. Peki tüm bu olumsuzlukların sebebi nedir? Tüm gününüzün korkulu geçmesine sebep olan vajinal problemlerin sebebi genital bölge temizliği olabilir. Vajinal temizlik doğru şekilde nasıl yapılır? Market ürünleri kullanmak doğru mu?

GÜN İÇERİSİNDE RAHAT HİSSEDEBİLMEK İÇİN...

Genital bölgede akıntılar olması, kaşıntılı bir vajinal bölgeye sahip olmak, çürük balık kokusu gibi bir koku ile baş etmeye çalışmak... Genital bölgenin aslında kendi kendisini temizleyen bir yapısı var. Gün içerisinde rahatsız olmanıza sebep olan akıntıların sebebi de aslında bu. Akıntı olması bu sistemin bir parçası. Farklı şekillerde akıntılar olabilir; şeffaf, koyu renkli, kötü kokulu... Bunun pek çok farklı sebebi olabilir. Su tüketimi ya da regl öncesi dönem gibi. Bu akıntıdan rahatsız olmamak için yapabileceğiniz çok basit bir yöntem var. Günlük ped kullanımı bu akıntılardan rahatsız olmanızı önler. Gün içerisinde pedi en az 1 kez değiştirmeniz yeterli olur.

BANYO YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Duş alırken tüm vücudun temizliği için çeşitli ürünler kullanılır. Şampuan, vücut temizleme jeli, çeşitli jiletler... Peki bu ürünlerden hangileri genital bölge temizliğinde kullanmak için uygun? Vücudunuzun her yerinde kullandığınız jeller aslında genital bölgede kullanmak için uygun değil. Çünkü bu ürünler hassas bölgede kullanılmak üzere üretilmez. Genital bölge kendisini temizlediğinden herhangi bir ek temizleyici kullanmanıza gerek yok. Ancak genital bölgeye özel üretilen şampuanları da kullanabilirsiniz.