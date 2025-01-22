Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yanlışlıkla uçakta unutuldu! 24 saat içinde haberi olmadan 3 sefer yaptı: "Bu nasıl olabilir?"

Yanlışlıkla uçakta unutuldu! 24 saat içinde haberi olmadan 3 sefer yaptı: "Bu nasıl olabilir?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.01.2025 14:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maine Coon cinsi kedi Mittens adındaki kedi bu ay kafenin bir uçağın kargo bölümünde unutulmasından sonra 24 saat içinde Yeni Zelanda ile Avustralya arasında üç sefer yapmak zorunda kaldı. 8 yaşındaki kedinin sahipleri yaşadıkları korkunç deneyimi sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

Yanlışlıkla uçakta unutuldu! 24 saat içinde haberi olmadan 3 sefer yaptı: "Bu nasıl olabilir?"

MYNET|DIŞ HABERLER 8 yaşındaki Mittens'in aile fertleri 13 Ocak'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden yeni evleri Avustralya'nın Melbourne kentine tek yönlü bir seyahat için bilet almıştı. Aile hep birlikte Melbourne'e taşınıyordu ancak havalimanındaki durum istedikleri gibi ilerlemedi. Mittens'in sahibi olan Margo Neas yaptığı açıklamada, Mittens'ın uçağın yük bölümünden indirilmesini beklerken üç saat geçmesine rağmen kediden hiçbir haber alınamadığını söyledi.

4556

Kedisinden haber alamadığı için endişelenen Neas'a yer personeli uçağın Yeni Zelanda'ya döndüğünü söyledi ve Mittens kutusuyla birlikte hala uçaktaydı. Dönüş yolculuğu havada yaklaşık 7,5 saat sürdü. Neas yer personeline, "Bu nasıl olabilir, Aman Tanrım" diye sordu. Neas'a, bagaj görevlisinin Mittens'ın kafesini görmesini tekerlekli sandalyenin engellediğini dile
getirildi.

GERİ GÖNDERDİLER

12223

Neas'ın Mittens'ın seyahatini ayarlamak için kullandığı evcil hayvan taşıma şirketi, kediyi Christchurch'e dönüşünde karşıladı ve Melbourne'e yapacağı bir sonraki seyahat için uçağa binmesini sağladı. Air New Zealand, Mittens'ın seyahatiyle ilgili tüm masrafları karşılayacağını ve yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dilediğini duyurdu. Sözcü Alisha Armstrong, "Bunun bir daha olmamasını sağlamak için Melbourne'deki yer hizmetleri sorumlumuzla yakın bir şekilde çalışacağız" dedi.

İlginizi Çekebilir

Estetikle bambaşka oldu! 'Nasıl 57 yaşında?'

Estetikle bambaşka oldu! 'Nasıl 57 yaşında?'

 1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu

1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu

 10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

 Kocası hesabı görünce onu terk etti! 837 TL zannetti ama...

Kocası hesabı görünce onu terk etti! 837 TL zannetti ama...

 5 bin TL'ye kaybolan bir valiz satın aldı! "12 bin TL'lik ürün çıktı"

5 bin TL'ye kaybolan bir valiz satın aldı! "12 bin TL'lik ürün çıktı"
Anahtar Kelimeler:
Avustralya kedi uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İmza günler önce atılmış! Türkiye bu soruya yanıt arıyordu

İmza günler önce atılmış! Türkiye bu soruya yanıt arıyordu

Sunucu bu sözleri duyunca ne diyeceğini şaşırdı! Skandal iddia: Kurtarma ekibinden otel parası istemişler...

Sunucu bu sözleri duyunca ne diyeceğini şaşırdı! Skandal iddia: Kurtarma ekibinden otel parası istemişler...

Evlere temizlik yapmaya gidiyordu! Haftada 67 bin TL kazanıyor...

Evlere temizlik yapmaya gidiyordu! Haftada 67 bin TL kazanıyor...

Karısının patronuna kürekle saldırdı: Anbean kamerada

Karısının patronuna kürekle saldırdı: Anbean kamerada

Bir çuval dolu kırmızı zarfla eve geldi! Zarftan çıkan paralar herkesi şaşırttı

Bir çuval dolu kırmızı zarfla eve geldi! Zarftan çıkan paralar herkesi şaşırttı

'Teşhis konulan psikopat' olduğunu söyledi! "Sevgi hissetmiyorum"

'Teşhis konulan psikopat' olduğunu söyledi! "Sevgi hissetmiyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.