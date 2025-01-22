Yanlışlıkla uçakta unutuldu! 24 saat içinde haberi olmadan 3 sefer yaptı: "Bu nasıl olabilir?"

MYNET|DIŞ HABERLER 8 yaşındaki Mittens'in aile fertleri 13 Ocak'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden yeni evleri Avustralya'nın Melbourne kentine tek yönlü bir seyahat için bilet almıştı. Aile hep birlikte Melbourne'e taşınıyordu ancak havalimanındaki durum istedikleri gibi ilerlemedi. Mittens'in sahibi olan Margo Neas yaptığı açıklamada, Mittens'ın uçağın yük bölümünden indirilmesini beklerken üç saat geçmesine rağmen kediden hiçbir haber alınamadığını söyledi.

Kedisinden haber alamadığı için endişelenen Neas'a yer personeli uçağın Yeni Zelanda'ya döndüğünü söyledi ve Mittens kutusuyla birlikte hala uçaktaydı. Dönüş yolculuğu havada yaklaşık 7,5 saat sürdü. Neas yer personeline, "Bu nasıl olabilir, Aman Tanrım" diye sordu. Neas'a, bagaj görevlisinin Mittens'ın kafesini görmesini tekerlekli sandalyenin engellediğini dile

getirildi.

GERİ GÖNDERDİLER

Neas'ın Mittens'ın seyahatini ayarlamak için kullandığı evcil hayvan taşıma şirketi, kediyi Christchurch'e dönüşünde karşıladı ve Melbourne'e yapacağı bir sonraki seyahat için uçağa binmesini sağladı. Air New Zealand, Mittens'ın seyahatiyle ilgili tüm masrafları karşılayacağını ve yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dilediğini duyurdu. Sözcü Alisha Armstrong, "Bunun bir daha olmamasını sağlamak için Melbourne'deki yer hizmetleri sorumlumuzla yakın bir şekilde çalışacağız" dedi.