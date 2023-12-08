Yapay zeka fenomeni Milla Sofia bu kez hayranlarının karşısına iç çamaşırıyla çıktı! Eleştiri oklarının hedefi haline geldi... "Bu olmadı"

Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia'nın adına yapılan her paylaşım sosyal medyada ilgi çekiyor. Son olarak Sofia hayranlarına beyaz iç çamaşırı takımının üzerine giydiği beyaz sabahlıkla selam verince sosyal medyayı adeta salladı. Fenomen ismin paylaşımı kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından da eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen isim beyaz dantel detaylardan oluşan bir iç çamaşırı takımı tercih etti ve onu bornozu anımsatan bir sabahlıkla kombinledi. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü fenomen ismin güzelliğini överken diğer bir kısmı ise paylaşımı beğenmediğini dile getirdi.







