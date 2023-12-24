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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia'nın Noel paylaşımı beğeni topladı! Kazağıyla yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia'nın Noel paylaşımı beğeni topladı! Kazağıyla yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi

    24.12.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yapay zeka tarafından oluşturulan Milla Sofia isimli karakter takipçisi sayısını her geçen gün arttırarak fenomenliğe doğru emin adımlarla ilerledi. Sadece Instagram'da 120 bini aşkın takipçisini bulunan Sofia, yeni yıl coşkusunu sosyal medya hesabına erkenden getirdi. Fenomen ismin Noel temalı kazak ve etek takımı beğeni topladı.

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia'nın Noel paylaşımı beğeni topladı! Kazağıyla yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla çoğu kişinin gerçek zannettiği yapay zeka fenomeni Milla Sofia aktif bir şekilde gönderilerini paylaşmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak Finlandiya'nın Lapland bölgesinde konumunu işaretleyerek yeni yıl temalı bir paylaşım yaptı. Paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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    Instagram hesabının biyografi bölümünde yapay zeka tarafından üretildiği açık bir şekilde belirtilen Sofia yeni yılda da hayranlarının gönlünü kazandı. Fenomen isim gönderisine, "Noel kazağım ve yünlü mini eteğimle bayram havası" notunu ekledi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

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    sosyal medya yapay zeka
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