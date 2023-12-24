Yapay zeka fenomeni Milla Sofia'nın Noel paylaşımı beğeni topladı! Kazağıyla yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla çoğu kişinin gerçek zannettiği yapay zeka fenomeni Milla Sofia aktif bir şekilde gönderilerini paylaşmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak Finlandiya'nın Lapland bölgesinde konumunu işaretleyerek yeni yıl temalı bir paylaşım yaptı. Paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Instagram hesabının biyografi bölümünde yapay zeka tarafından üretildiği açık bir şekilde belirtilen Sofia yeni yılda da hayranlarının gönlünü kazandı. Fenomen isim gönderisine, "Noel kazağım ve yünlü mini eteğimle bayram havası" notunu ekledi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.







