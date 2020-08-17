Yapmadıkları kalmadı! İnatçı kedi çileden çıkardı

Olay Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin avlusunda meydana geldi. Fakültede sınava gelen bir vatandaşın aracının kaputunda kedi sesi gelmesiyle araç durdurularak, çevredeki vatandaşların yardımıyla yavru kediyi olduğu yerden çıkarmaya çalıştılar. İnatçı kedi olduğu yerden çıkmamakta direnerek onu çıkarmaya çalışan vatandaşları çileden çıkardı.

ARAÇTAN ARACA GİRİP ÇIKTI

Vatandaşları yaklaşık 1 saat uğraştıran yavru kedi olduğu araçtan çıkıp başka bir aracın motoruna girdi. Girdiği diğer araçta da vatandaşları yaklaşık yarım saat uğraştıran inatçı kedi, o araçtan da çıkıp başka bir araca girdi. Vatandaşlar inatçı kediyi sakinleştirmek için alana başka bir kedi çağırarak, yere salam bıraktı. Aracın tekerinden kendini gösteren yavru kedi bir süre sonra yine aracın içine saklandı. Kedi kurtarma çabaları sonuçsuz kalan vatandaşlar, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

KEDİ MELODİSİYLE ÇAĞIRDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cep telefonundan araca doğru kedi melodisi dinleterek araca giren yavru kediyi sakinleştirmeye çalıştı. Telefondaki sese bir süre ‘Miyavlayarak’ karşılık veren inatçı kedi, bulunduğu yerden bir ara çıkar gibi olsa da yine aracın içerisine geri kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile yavru kedi olduğu yerden çıkarıldı. Kedinin çıktığını gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı.