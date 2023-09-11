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Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır evlendi! Sade gelinliğiyle beğeni topladı

11.09.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Çakır bir süredir birlikte olduğu Bilgehan Baykal ile evlendi. Deniz Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal’ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı. Çakır'ın sade gelinliğine sosyal medyada beğeni yağdı.

Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra Vurgun ve Masumiyet dizilerinde oynayan Deniz Çakır bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si olarak hafızalara kazınan Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile nikâh masasına oturdu.

Sarıyer'de düzenlenen 200 kişilik kır düğününe çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.

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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikâhta Deniz Çakır’ın şahitliğini de yapan Zuhal Olcay sahneye de çıkarak dostları için "Pervane" şarkısını seslendirdi.

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DENİZ ÇAKIR'IN GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Zuhal Olcay, duygularını, "Tanışmalarına vesile olduğum için çok mutluyum. Belki de hayatta yaptığım en güzel iş" şeklinde dile getirdi.

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Deniz Çakır'ın düğünü için tercih ettiği sade gelinlik de sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun uzun saçları ve dantel detaylara sahip gelinliğine beğeni yağdı.

Deniz Çakır'ın sade tarzına "Son yıllarda gördüğüm en güzel gelinlik" yorumları geldi.

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