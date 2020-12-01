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Yaptığı açıklamalarla yalnızca futbolseverlerin değil tüm Türkiye’yi gülümsetmeyi başaran Yılmaz Vural’ın sözleri!

Seray Üstün Seray Üstün 01.12.2020 12:20 | Son Güncelleme:
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Yaptığı açıklamalarla yalnızca futbolseverlerin değil tüm Türkiye’yi gülümsetmeyi başaran Yılmaz Vural’ın sözleri!

Sempatik tavırları ve saha kenarında yerinde duramayan halleriyle dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Vural yalnızca futbolsever değil tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmayı başardı. Şu sıralar hastanede koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural’ın efsane, bir o kadar da eğlenceli açıklamalarını sizler için derledik...

Gol sevinçleriyle fenomen haline gelen Yılmaz Vural tam bir halk adamı... Evinizde maç izlediğini anları düşünün sevinçten ne yapacağınızı bilemediğiniz anlar olur. İşte Yılmaz Vural’da gollere sevinirken futbolcularına şiddet göstermesiyle bir ikon haline geldi. Renkli kişiliğini beyaz perde de göstermeyi başaran Yılmaz Vural’ın adı teknik direktörü görevden ayrılan takımla her daim bir arada anılır. Yılmaz Vural adeta takımların kurtarıcısı, ilk tercihidir. 45 yılını futbola adayan Yılmaz Vural’ın birbirinden ilginç açıklamaları...

ÖZGÜVEN KONUSUNDA BİR NUMARA

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Bir basın toplantısında kendisine yöneltilen “Başkan olsaydınız kiminle çalışmak isterdiniz?” sorusuna “Kendimle çalışmak isterdim çünkü kendimi iyi tanıyorum”cevabıyla adeta Zlatan Ibrahimovic’in egosunu yerle bir etmiştir.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK İÇİN SÖYLEDİĞİ VAATLERLE ÇOK KONUŞULDU

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30’a yakın takımın teknik direktörlüğünü yapan Vural’ın en büyük isteklerinden biri ise Fenerbahçe’nin başına geçmek. Başarılı teknik adam Fenerbahçe teknik direktörü olması durumunda taraftarın yaşayacağı keyfi açıklamayı da ihmal etmedi.

“Ben Fenerbahçe'nin başına geçeyim 50 bin kişiyi orgazm ederim. Taraftar oynatacağım futbolla büyülenir, keyiften dört köşe olur. Maç ortalaması 50 binden aşağı olmaz, biletler yok satar. Büyük para harcatmam”

YABANCI TEKNİK ADAMLARA KARŞI NET TAVIR

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Türkiye’deki yerli teknik adamların işinde bir numara olduğunu farklı bir açısıyla ortaya koyan Vural, sözleriyle çoğu kişiyi gülümsetmeyi başardı.

“Türkiye’ye yabancı teknik direktör getirmeyin. Ben Türkçe anlatamıyorum, onlar nasıl anlatacak ?”

FUTBOLA YENİ TERİMLER KAZANDIRDI

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Teknik adamların maç sonrasında yaptıkları basın toplantılarındaki konuşmaları herkes bilir. “İyi oynadık ama yeterli olmadı” çerçevesinde yapılan açıklamalara Yılmaz Vural yeni bir boyut kazandırdı.

“Kayserispor resmen bize tecavüz etti. Kolay goller yedik, karşılık verdik ama yeterli olmadı”

“Şeyin muhabbeti olmaz”

BARCELONA’YA TEK REAKİP OLDU

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Dünyanın en başarılı futbol kulüpleri arasında kabul edilen Barcelana ile aynı oyun sistemine sahip olduklarını da açıkladı. Yanlış duymadınız, Yılmaz Vural çıkarımıyla kalıpları bir kez daha yıktı.

“Barcelona'yla aynı manteliteye sahibiz, aynı oyunu oynuyoruz. Tek farkımız; onlar şampiyonluğa oynuyor, biz küme düşmemeye”

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE DE ADAY OLDU

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Türk milli takımını çalışmak için büyük bir istek duyan Vural’ın yabancı teknik direktör çıkışı bir türlü son bulamadı.

“Eğer milli takıma yabancı hoca alınacaksa benim Alman vatandaşlığım da var”
"Başbakan halka duyarsız kalmamalı, referanduma gitsin Halk beni istiyor."

FUTBOLCULARINI ÇOCUKLARI GİBİ GÖRDÜ

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Futbolcularıyla aralarında özel bir bağ bulunan Yılmaz Vural, ‘hem severim hem döverim’ diyerek babacan bir tavır gösterdi.

"Benim aptal oğlum, affedersin geri zekalı oğlum Marvin, bizi kepaze duruma düşürdü. İçeride benimle hesabı var."

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