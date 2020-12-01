Yaptığı açıklamalarla yalnızca futbolseverlerin değil tüm Türkiye’yi gülümsetmeyi başaran Yılmaz Vural’ın sözleri!

Gol sevinçleriyle fenomen haline gelen Yılmaz Vural tam bir halk adamı... Evinizde maç izlediğini anları düşünün sevinçten ne yapacağınızı bilemediğiniz anlar olur. İşte Yılmaz Vural’da gollere sevinirken futbolcularına şiddet göstermesiyle bir ikon haline geldi. Renkli kişiliğini beyaz perde de göstermeyi başaran Yılmaz Vural’ın adı teknik direktörü görevden ayrılan takımla her daim bir arada anılır. Yılmaz Vural adeta takımların kurtarıcısı, ilk tercihidir. 45 yılını futbola adayan Yılmaz Vural’ın birbirinden ilginç açıklamaları...

ÖZGÜVEN KONUSUNDA BİR NUMARA

Bir basın toplantısında kendisine yöneltilen “Başkan olsaydınız kiminle çalışmak isterdiniz?” sorusuna “Kendimle çalışmak isterdim çünkü kendimi iyi tanıyorum”cevabıyla adeta Zlatan Ibrahimovic’in egosunu yerle bir etmiştir.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK İÇİN SÖYLEDİĞİ VAATLERLE ÇOK KONUŞULDU

30’a yakın takımın teknik direktörlüğünü yapan Vural’ın en büyük isteklerinden biri ise Fenerbahçe’nin başına geçmek. Başarılı teknik adam Fenerbahçe teknik direktörü olması durumunda taraftarın yaşayacağı keyfi açıklamayı da ihmal etmedi.