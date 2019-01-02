Yara düzeltmesi hangi durumlarda uygulanır?

HANGİ YARA İZLERİ DÜZELTİLEBİLİR?
Kaza, cerrahi operasyon, yanık ya da kişinin kendini bilinçli bir şekilde yaralaması sonrasında ortaya çıkan izler estetik açıdan olumsuz bir görüntü ortaya çıkmasına neden olabilir.
Bu tür izler çeşitli operasyonlar ile düzeltilebilir. Yüzeysel yanıkların düzeltilmesi krem ve jel kullanımı ile mümkün olabilirken ileri derecede yanıklarda ise cerrahi müdahale ile izlerin düzeltilmesi gerekebilir. Yara izinin düzeltilme sürecinde izin boyutu, geçmişi ve kişinin cilt yapısı oldukça önemli.
Çok geniş yara izlerinde izi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir ancak çeşitli teknikler sayesinde yara izinin hafifletilmesi sağlanabilir.
Eskiden yaraların düzeltilmesi için yapılan başarı oranı oldukça düşükken son yıllarda bu alanda elde edilen gelişmeler sayesinde hem operasyon sonrası kalan izler azalırken hem de uygulanan tekniklerin başarı oranının da oldukça arttığı gözlemleniyor.
YARA DÜZELTME TEKNİKLERİ NELERDİR?
Yara düzeltmede kullanılan en popüler tekniklerden birisi cilt soyma tekniğidir. Kimyasal peeling uygulaması ile yapılan cilt soyma işlemi sonrasında bölgedeki dokunun yeniden oluşması sağlanır ve bu sayede yara izi düzeltilebilir.
MİKROFAT
Yağ dokusunun yoğun bir kök hücre kaynağı olduğu keşfedildiğinden beri bu doku estetik alanında oldukça sık kullanılan yöntemlerden birisi. Yağ dokusunun deri altına enjekte edilmesi ile bölgede yenilenme ve düzelme sağlanır.
CERRAHİ MÜDAHALE NASIL SAĞLANIR?
Yara düzeltme işlemlerinde cerrahi olarak müdahale edilmesi gerekebilir. Bu uygulama iki farklı şekilde yapılabilir. Yara izinin tamamen çıkarılması ve yeniden dikilmesi ile düzeltme işlemi yapılabilir. Yara izi sadece görüntü olarak değil aynı zamanda fiziksel olarak da rahatsızlık veriyorsa yara izinin yönünü değiştirmek için cerrahi müdahale yapılabilir.
DERMABRAZYON TEKNİĞİ NEDİR?
Yara düzeltme tekniğinde kullanılan bir diğer yöntemde bölgenin tıraşlanması ya da zımparalanması ile uygulanan dermabrazyon tekniğidir. Bu teknikte yara düzeltmesi dokunun soyulması ve yenilenmesi ile sağlanır.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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