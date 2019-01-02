Yara düzeltmesi hangi durumlarda uygulanır?

HANGİ YARA İZLERİ DÜZELTİLEBİLİR?

Kaza, cerrahi operasyon, yanık ya da kişinin kendini bilinçli bir şekilde yaralaması sonrasında ortaya çıkan izler estetik açıdan olumsuz bir görüntü ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu tür izler çeşitli operasyonlar ile düzeltilebilir. Yüzeysel yanıkların düzeltilmesi krem ve jel kullanımı ile mümkün olabilirken ileri derecede yanıklarda ise cerrahi müdahale ile izlerin düzeltilmesi gerekebilir. Yara izinin düzeltilme sürecinde izin boyutu, geçmişi ve kişinin cilt yapısı oldukça önemli.

Çok geniş yara izlerinde izi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir ancak çeşitli teknikler sayesinde yara izinin hafifletilmesi sağlanabilir.

Eskiden yaraların düzeltilmesi için yapılan başarı oranı oldukça düşükken son yıllarda bu alanda elde edilen gelişmeler sayesinde hem operasyon sonrası kalan izler azalırken hem de uygulanan tekniklerin başarı oranının da oldukça arttığı gözlemleniyor.

YARA DÜZELTME TEKNİKLERİ NELERDİR?

Yara düzeltmede kullanılan en popüler tekniklerden birisi cilt soyma tekniğidir. Kimyasal peeling uygulaması ile yapılan cilt soyma işlemi sonrasında bölgedeki dokunun yeniden oluşması sağlanır ve bu sayede yara izi düzeltilebilir.