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Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri anında etkisiz hale getiriyor

17.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak ve bal ayrı ayrı mucize besinler olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu süper faydalı iki besini bir araya getirdiğinizde ise olacaklar tam anlamıyla inanılmaz. Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor! Peki sarımsak ve bal karışımı nasıl hazırlanıyor ve ne zaman tüketmek gerekiyor?

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri anında etkisiz hale getiriyor

Sarımsak bal karışımını şimdiye kadar denemediyseniz çok şey kaçırdınız emektir. Mucizevi etkileri olan bal ve sarımsak ikilisinin etkisini görmek için sadece bir kaşık yemeniz yeterli.

Anadolu insanının yaşam iksiri olarak tanımladıkları bal ve sarımsak karışımı özellikle günümüzde artan hastalıklarla yeniden gündem oldu. Günde sadece bir kaşığı bile vücuttaki tüm toksinleri atmaya yetiyor.

EN ESKİ KARIŞIMLARDAN BİRİ

Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan bal sarımsak karışımı Anadolu topraklarında yapılan en eski karışımlardan biri olduğu düşünülür. Üst solunum yolları hastalıklarında sık sık tercih edilen bu karışımı bilim dünyası da destekliyor.

GÜNDE SADECE BİR KAŞIK!

Antibiyotik etkisi sayesinde sarımsak bilim dünyasının da ilgi odağındadır. İlaç yapımında kullanılan sarımsağı uzmanlar çiğ, pişmiş ya da karışımlara ekleyerek tüketebileceğini söylüyor.

Adeta her derde deva olan sarımsak doğada bir diğer en güçlü antioksidan özelliğine sahip bal ile bir araya gelince daha etkili olur.

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Vücuda giren virüs ve bakterileri etkisiz hale getirerek deforme olmuş hücreleri yeniler. Kan içindeki şeker oranını dengeleyen bal sarımsak karışımı kontrollü kilo verme veya almaya yardımcı olur.

İki besininde içeriğinde sıfır kolesterol olduğundan kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini engeller. Metabolizmanın işleyişini dengeleyerek sindirim sisteminin işlevselliğini artırır. Böylece kabızlık ya da ishal sorunları yaşanmaz.

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Bağırsaklardaki kas sistemini güçlendirdiğinden riskli kanserlerin oluşma ihtimalini de sıfırlar.

Sinir sistemini baştan sona yenileyen sarımsak bal karışımı beyne giden sinyalleri güçlendirir. Bu sayede ruhsal yani depresyon stres ve uyku problemlerin yaşanmasını önler.

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Günde sadece bir kaşık tüketilmesi gün boyu zinde bir vücut olanağı sağlar. Öte yandan vücudu toksinlerden arındığından abur cubur isteğini azaltır.

SARIMSAKLI BAL NASIL HAZIRLANIR?

10 diş sarımsağı küçük küçük doğrayın. Ardından bal ve sarımsağı bir kavanozda karıştırın. Kavanozun ağzını kapatın ve karanlık bir yerde bir hafta bekletin. Bir haftanın ardından ballı sarımsaklı karışımı tüketmeye başlayabilirsiniz.

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SARIMSAKLI BAL NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Sarımsaklı balı aç karnına tüketmelisiniz. Mideniz yemekle dolu olduğunda, vücudunuzun yiyecekteki tüm besleyici maddeleri işleyip özümsemesi zorlaşır.


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