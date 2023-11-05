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YARGI 70. BÖLÜM İZLE CANLI! Yargı 70. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

05.11.2023 18:48 | Son Güncelleme:
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Bugün Yargı 70. bölüm full izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz kızları Mercan'ı bulmuştu. Son olarak 'Bugün Yargı dizisi var mı?' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Yargı 70. bölümde neler olacak? YARGI 70. BÖLÜM İZLE EKRANI ile son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

YARGI 70. BÖLÜM İZLE CANLI! Yargı 70. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı 70. bölüm yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan kaçırılmış ve uzun arama sonunda bulunmuştu. 'Bugün Yargı yeni bölüm var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal Dn'in ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI 69. BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz ve Ceylin, Filiz'e ulaşmaya çalışırken Dilek tarafında beklemedikleri bir iş birliği ile karşılaşır. Mercan'ın peşinde, gerçeği kovalayan Eren'in kendi hayatına değen Dilek gerçeği ve anlatılan detaylar dünyasını darmadağın etmeye yeter. Yekta ise istemese de bir kez daha karanlıkla ittifak kurmak zorunda kalır.

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YARGI 70. BÖLÜM İZLE CANLI!

Mercan'ın bulunuşu herkesin dünyasını aydınlatmıştır. Kızlarıyla yeniden tanışmak, onu anlamak ve tekrardan aile olabilmek yolunda Ceylin ve Ilgaz'ı büyük bir çaba beklemektedir. Nil'in Filiz ve Dilek dosyasında atacağı adımlar ve sonuçları herkesi hayrete sürükleyecektir.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Mutfağı
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken

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