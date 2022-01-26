Yargı dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı'da soruşturmanın sonucu herkesi şaşırtıyor!

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 18. yeni bölümüyle 30 Ocak Pazar akşamı ekranlarda olacak. Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Yargı'nın yeni bölümünde, soruşturmanın sonunda çıkan sonuç herkesi şaşırtıyor.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz’ın yönlendirmeleriyle, Engin’in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin’in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta’nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur.

Seda, Merdan’ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta’ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar’la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.



Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

