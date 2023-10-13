Yargı dizisinin bomba gibi yeni sezonundan en iyi kombinleri sizin için derledik!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde karakterler mesleği gereği daha resmî ve şık kombinler tercih ediyor. Fakat yine de günlük yaşamlarındaki spor kombinler de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Ceketten sweatshirte, gömlekten kemere kadar birçok parça seçkimizde sizi bekliyor İşte sezonun öne çıkan popüler parçalarının da yer aldığı Yargı dizisi oyuncularının kombinlerinden ilhamla oluşturduğumuz o seçki!

1. Şıklık arayanlar için: MISS IPEKYOL Klasik Kesim Kruvaze Blazer

Dizinin başrol oyuncularından Ceylin karakteri geçtiğimiz bölümde lacivert çok şık bir takım giyerek ekranlarda boy gösterdi. Ceylin karakterini bu sezon da şık takımlarla bol bol göreceğiz gibi görünüyor. Bu cekete benzer bir ürün arıyorsanız MISS IPEKYOL Klasik Kesim Kruvaze Blazer tam size göre olabilir. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen ceket, elegant görünümüyle dikkat çekiyor.

2. İddialı görünmek isteyenlere: Sateen Kısa Krep Ceket

Ceylin karakteri yine siyahın asaletiyle buluşmuş! V yaka, vücut hatlarına çok yakışan kalem bir elbise giyen Ceylin, bu elbisenin üzerine kısa ve tek düğmeli bir blazer giyerek şıklığına şıklık katmış. Sezonun öne çıkan parçalarından olan crop blazer için bir alternatif isterseniz ateen Kısa Krep Ceket son derece başarılı bir seçim olabilir. Eğer kombinlerinize renk katmak isterseniz bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

3. Kombinini aksesuarla tamamlamak isteyenlere: Goderi %100 Hakiki Deri Kemer

Ceylin giydiği pantolon ve gömlek kombinine siyah kemer takarak görünümünü zenginleştirmiş. Siz de Ceylin gibi kombinlerinizi aksesuar ile zenginleştirmeyi seviyorsanız Goderi %100 Hakiki Deri Kemer tam size göre! Pantolonlarınıza yeni bir dokunuş katmak ve sade şıklığı yakalamak isterseniz bu deri kemeri tercih edebilirsiniz.

4. Rahatına düşkün olanlara: Jack & Jones Jjbasıc Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt

Adliyedeki resmî kıyafetlerinin yanı sıra günlük hayatında Ilgaz karakterini spor kıyafetlerle görüyoruz. Ilgaz'ın üzerinde rahatına düşkün olanların vazgeçilmezi olan kapüşonlu bir sweatshirt bulunuyor. Ilgaz'ın üzerindeki modele alternatif olabilecek Jack & Jones Jjbasıc Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt'ü spor yaparken giyilebileceğiz gibi günlük hayatta da dış giyim ürünü olarak tercih edilebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri de bulunan ürün, birçok kıyafetinize kolaylıkla uyum sağlayabilir.

5. Zamansız bir parça arayanlara: Koton Polo Yaka Tişört Dar Kesim Düğmeli Kısa Kollu Biyeli Tişört

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Komiser Eren rolü ile izleyicilerin sevgisini kazanan Uğur Aslan, dizideki şık kombinleriyle dikkat çekiyor. Eren komiserin tercih ettiği siyah polo yaka tişört, rahat ve şık bir parça arayanlar için birebir! Altına giyilecek siyah bir kot pantolonla kombini tamamlamak mümkün. Siz de Eren komiser gibi giyinmeyi seviyorsanız Koton polo yaka tişörte göz atabilirsiniz.

6. Ceket şıklığını arayanlara: Belfor Kahverengi Ceket

Dizide Osman karakterinin giydiği ceket her daim karizmatik ve şık görünmek isteyen beyler için harika bir seçenek! yansıtıyor. Siz de Osman gibi hem kravatlı hem de kravatsız tercih edilebileceğiniz bir ceket arıyorsanız Belfor Kahverengi Ceket'e bir şans verebilirsiniz. Kahve tonlarındaki bu ceketi ona yakın tonlarda pantolon ve beyaz gömlek ile kombinleyerek klasik bir şıklık yakalamanız mümkün.

7. Klasik severlere: Disentis Kendinden Fularlı Manşetli Siyah Kadın Gömlek

Nadide karakterinin yeni sezonda tercih ettiği koyu yeşil fularlı gömlek izleyenlerin dikkatini çeken bir diğer parça! Siz de klasik parçaların ince detaylarla yorumlandığı kıyafetleri seviyorsanız yaka detayıyla dikkat çeken Disentis Kendinden Fularlı Manşetli Siyah Kadın Gömlek'e bir şans verebilirsiniz. Dilerseniz skinny jean veya taytlarla kombinleyebilir dilerseniz klasik bir pantolonla kombinleyerek şıklığı yakalayabilirsiniz.

8. Renkli seçimlerden hoşlananlara: Batik C52008CKT23Y Ceket

Koyu renkler kadar canlı renkler de Ceylin'e yakışıyor! Beyaz bluz ve beyaz pantolon giyen Ceylin, üzerine fuşya bir blazer ceket tercih ederek kombini âdeta patlatmış. Eğer siz de Ceylin gibi renkli parçalar kullanmayı seviyorsanız Batik C52008CKT23Y Ceket tam size göre! Ürünü ister Ceylin gibi sade kıyafetlerle tercih edip öne çıkarın ister jeanlerle kombinleyin isterseniz de klasik bir pantolon ile takım şıklığı yakalayın!

9. Cool kombinler tercih edenlere: DeFacto W7832az Tişört

Ilgaz karakterinin tişört üzerine giydiği vizon rengi gömlek, kombinine ayrı bir hava katmış. Spor görünümün yanı sıra havalı bir imaj da çizen bu kombini pek tabii siz de yapabilirsiniz. DeFacto W7832az Tişört ile spor şık kombinlerinizde Ilgaz'ın stilini yansıtmanız mümkün. Dilerseniz Ilgaz gibi içine tişört giyip düğmelerini açık bırakabilirsiniz veya klasik bir görünüm elde etmek için düğmelerinizi ilikleyebilirsiniz.

10. Şık görünümden vazgeçmeyenlere: Beyove Saten İpek V Yaka Gömlek

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Yargı dizisinde bir diğer kombinde Ceylin karakterinin spor ve şıklığı bir araya getirdiğini görüyoruz. Liyosel lacivert gömlek ve altına yine vücut hatları ile uyumlu olan İspanyol paça koyu renkli bir kot pantolon. Eğer bu görünümü beğendiyseniz Beyove Saten İpek V Yaka Gömlek ile benzer kombinler kullanabilirsiniz. Ceylin'in dökümlü duran gömleğini beğenenler ona alternatif olan bu gömleği kot pantolonla ya da şık bir etekle kombini tamamlayabilir.

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