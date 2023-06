Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Yayınlanmaya başladığı günden beri büyük bir ilgi gören Veda Mektubu dizisinde giyilen her kıyafet sizde de bir hayranlık uyandırıyorsa doğru yerdesiniz. Dizinin sevilen karakterlerinin üzerinde taşıdığı ve çok beğenilen o modellere alternatif önerilerle karşınızdayız. İşte severek izlediğiniz oyuncuların tarzını benimsemek için kullanabileceğiniz o eşsiz parçalar!

1. Rahat ve şık: DeFacto Oversize Fit Kolej Yaka Baskılı Çıtçıtlı Bomber Ceket

Veda Mektubu dizisinin sevilen karakteri Aslı'nın kıyafetleri, herkes tarafından hayranlıkla takip ediliyor. Şık kombinlerin yanı sıra spor kıyafetler de giyen karakterin üzerindeki kolej ceketi çok beğendiyseniz alternatif olarak DeFacto Oversize Fit Kolej Yaka Baskılı Çıtçıtlı Bomber Ceket'i alabilirsiniz. Tarz ve kesim olarak Aslı'nın ceketine çok benzeyen bu ürünle siz de kendi spor şıklığınızı oluşturabilirsiniz.

2. Hem günlük hem özel zamanlar için: Koton Crop Çizgili Kazak Bisiklet Yaka Uzun Kollu Fitilli Kazak

Aslı'nın üzerinde görülen ve çok beğenilen çizgili kazağın modeline benzer bir ürün arıyorsanız Koton Crop Çizgili Kazak Bisiklet Yaka Uzun Kollu Fitilli Kazak'ı hemen sipariş edebilirsiniz. Aynı renk tonlarına sahip olan bu kazakla isterseniz spor ve günlük isterseniz daha resmî bir kombin hazırlayabilirsiniz. Dört farklı beden seçeneği bulunan modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

3. Göz alıcı renklerden vazgeçemeyenlere: Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakterinin giydiği her kıyafet olay oluyor! Modern ve şık tarzıyla göz kamaştıran karakterin üzerindeki mavi renkli blazer'ı tam da istediğiniz parçaysa ona alternatif olarak Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket'e gardırobunuzda yer açabilirsiniz. Kaliteli kumaşı ve şık duruşuyla bu ceket, favori parçanız olabilir.

4. Erkeklerin kurtarıcı parçası: United Colors of Benetton Fileto Cepli Blazer Ceket

Veda Mektubu dizisindeki kadın karakterlerin olduğu kadar erkeklerin de her giydiği, izleyiciler tarafından tam not alıyor. Siz de Mehmet Karlı'nın üzerindeki blazer ceketten almak istiyor ve ürünü birçok kombinde kullanmayı hayal ediyorsanız United Colors of Benetton Fileto Cepli Blazer Ceket'i sipariş edebilirsiniz. Günlük kullanıma uygun, kaliteli kumaşlı ürün hem kazaklarla hem gömleklerle kombinlenebilir.

5. Şık kombinlerin kahramanı: Kadın Ekru Kruvaze Yaka Blazer Ceket

Alanur'un her giydiği cekete bayılıyor ve özellikle de ekru renkteki parçaya güzel bir alternatif arıyorsanız Kadın Ekru Kruvaze Yaka Blazer Ceket modelini inceleyebilirsiniz. Dizide yer verilen modelden daha uzun kesime sahip olsa da bu şık blazer ile birbirinden havalı kombinler hazırlayabilirsiniz. Hem özel davetlerde hem işe giderken ceketi tercih edebilir, şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz.

6. Günlük tarzın vazgeçilmezi: Pierre Cardin Erkek Yarım Balıkçı Yaka Triko Kazak

Mehmet'in giydiği hem spor hem klasik tarzdaki kıyafetler dikkatinizi çekiyor ve siz de kombinlerinizde bu tarz ürünlere yer vermek istiyorsanız güzel bir önerimiz olacak. Slim fit kesim, yarım balıkçı yaka ile tasarlanan Pierre Cardin Erkek Yarım Balıkçı Yaka Triko Kazak, Mehmet'in giydiği kazağa oldukça yakın bir model. Parçayı farklı tarzdaki birçok pantolonla eşleştirebilir, kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz.

7. Her mevsime uygun, modern bir tasarım: GRACE KARIN Yuvarlak Yaka Örgü Ceket

Veda Mektubu dizisinin karakterlerinden Seher'in giydiği mavi hırka için alternatif bir model önerisine ihtiyacı olanlara güzel bir haberimiz var. GRACE KARIN Yuvarlak Yaka Örgü Ceket, ile Seher'in tarzını benimseyebilirsiniz. Model ile ister klasik ister spor kombinler oluşturabilir, şıklığınızla tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Rahat ve ince kumaşıyla beğenilen hırkayı dört mevsim giyebilirsiniz.

8. Saten kumaş şıklığı: Vrtige Saten Sargı V Yaka Gömlek

Eğer siz de mavi rengi seviyorsanız Vrtige Saten Sargı V Yaka Gömlek ile Alanur'un sevilen kombinine benzer bir görünüm elde etmeye ne dersiniz? Saten kumaşıyla dikkat çeken ürün, V yakası ve belindeki kuşağıyla kusursuz bir duruş sergiliyor. Bu şık gömleği tercihinize göre dar kesimli farklı pantolonlarla tamamlayabilir, kombininizi zarif stilettolarla taçlandırabilirsiniz.

9. Dikkatleri üzerine çekmeyi sevenlere: Huixin Klasik Kadın Pelüş Ceket

Aslı'nın giydiği gösterişli kürk mantoya âşık mı oldunuz? O zaman sizi mutlu edecek bir haberimiz var. Huixin Klasik Kadın Pelüş Ceket ile siz de Aslı'nın kombininize benzer bir eşleştirme yapabilir ve son derece havalı görünebilirsiniz. Pembe rengiyle pek çok kombinde kullanabileceğiniz model, hafif yapısıyla sizi yormaz. Yumuşacık dokusuyla mantoyu üzerinizden çıkartmak istemeyeceksiniz.

10. Özel zamanlarda şık görünmek isteyenler için: DKNY Erkek Takım Elbise Ceket

Veda Mektubu dizisinin popüler karakterlerinden biri olan Ziya Karlı'nın klasik ve bir o kadar da şık tarzı ilginizi çekiyorsa DKNY Erkek Takım Elbise Ceket modeli sayesinde benzer bir görünüme bürünebilirsiniz. Kaliteli kumaştan üretilen takım, kusursuz şıklığı ile herkesin beğenisini kazanır. Ürünün modern kesimi ve harika duruşu sayesinde siz de en az Ziya Karlı kadar cool görüneceksiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.