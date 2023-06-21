MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

20.06.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzleyenleri kendine hayran bırakan Veda Mektubu dizisinin hem sürükleyici hikâyesi hem karakterlerin birbirinden şık kombinleri, akıllara kazınıyor. Siz de her bölümde birbirinden şık kıyafetlerle boy gösteren oyuncuların seçtiği parçalara kendi kombinlerinizde de yer vermek isterseniz için harika alternatifler hazırladık. Severek giyeceğiniz önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Yayınlanmaya başladığı günden beri büyük bir ilgi gören Veda Mektubu dizisinde giyilen her kıyafet sizde de bir hayranlık uyandırıyorsa doğru yerdesiniz. Dizinin sevilen karakterlerinin üzerinde taşıdığı ve çok beğenilen o modellere alternatif önerilerle karşınızdayız. İşte severek izlediğiniz oyuncuların tarzını benimsemek için kullanabileceğiniz o eşsiz parçalar!

1. Rahat ve şık: DeFacto Oversize Fit Kolej Yaka Baskılı Çıtçıtlı Bomber Ceket

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Veda Mektubu dizisinin sevilen karakteri Aslı'nın kıyafetleri, herkes tarafından hayranlıkla takip ediliyor. Şık kombinlerin yanı sıra spor kıyafetler de giyen karakterin üzerindeki kolej ceketi çok beğendiyseniz alternatif olarak DeFacto Oversize Fit Kolej Yaka Baskılı Çıtçıtlı Bomber Ceket'i alabilirsiniz. Tarz ve kesim olarak Aslı'nın ceketine çok benzeyen bu ürünle siz de kendi spor şıklığınızı oluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Hem günlük hem özel zamanlar için: Koton Crop Çizgili Kazak Bisiklet Yaka Uzun Kollu Fitilli Kazak

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Aslı'nın üzerinde görülen ve çok beğenilen çizgili kazağın modeline benzer bir ürün arıyorsanız Koton Crop Çizgili Kazak Bisiklet Yaka Uzun Kollu Fitilli Kazak'ı hemen sipariş edebilirsiniz. Aynı renk tonlarına sahip olan bu kazakla isterseniz spor ve günlük isterseniz daha resmî bir kombin hazırlayabilirsiniz. Dört farklı beden seçeneği bulunan modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

Ürünü İncele

3. Göz alıcı renklerden vazgeçemeyenlere: Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakterinin giydiği her kıyafet olay oluyor! Modern ve şık tarzıyla göz kamaştıran karakterin üzerindeki mavi renkli blazer'ı tam da istediğiniz parçaysa ona alternatif olarak Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket'e gardırobunuzda yer açabilirsiniz. Kaliteli kumaşı ve şık duruşuyla bu ceket, favori parçanız olabilir.

Ürünü İncele

4. Erkeklerin kurtarıcı parçası: United Colors of Benetton Fileto Cepli Blazer Ceket

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Veda Mektubu dizisindeki kadın karakterlerin olduğu kadar erkeklerin de her giydiği, izleyiciler tarafından tam not alıyor. Siz de Mehmet Karlı'nın üzerindeki blazer ceketten almak istiyor ve ürünü birçok kombinde kullanmayı hayal ediyorsanız United Colors of Benetton Fileto Cepli Blazer Ceket'i sipariş edebilirsiniz. Günlük kullanıma uygun, kaliteli kumaşlı ürün hem kazaklarla hem gömleklerle kombinlenebilir.

Ürünü İncele

5. Şık kombinlerin kahramanı: Kadın Ekru Kruvaze Yaka Blazer Ceket

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Alanur'un her giydiği cekete bayılıyor ve özellikle de ekru renkteki parçaya güzel bir alternatif arıyorsanız Kadın Ekru Kruvaze Yaka Blazer Ceket modelini inceleyebilirsiniz. Dizide yer verilen modelden daha uzun kesime sahip olsa da bu şık blazer ile birbirinden havalı kombinler hazırlayabilirsiniz. Hem özel davetlerde hem işe giderken ceketi tercih edebilir, şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Günlük tarzın vazgeçilmezi: Pierre Cardin Erkek Yarım Balıkçı Yaka Triko Kazak

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Mehmet'in giydiği hem spor hem klasik tarzdaki kıyafetler dikkatinizi çekiyor ve siz de kombinlerinizde bu tarz ürünlere yer vermek istiyorsanız güzel bir önerimiz olacak. Slim fit kesim, yarım balıkçı yaka ile tasarlanan Pierre Cardin Erkek Yarım Balıkçı Yaka Triko Kazak, Mehmet'in giydiği kazağa oldukça yakın bir model. Parçayı farklı tarzdaki birçok pantolonla eşleştirebilir, kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Her mevsime uygun, modern bir tasarım: GRACE KARIN Yuvarlak Yaka Örgü Ceket

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Veda Mektubu dizisinin karakterlerinden Seher'in giydiği mavi hırka için alternatif bir model önerisine ihtiyacı olanlara güzel bir haberimiz var. GRACE KARIN Yuvarlak Yaka Örgü Ceket, ile Seher'in tarzını benimseyebilirsiniz. Model ile ister klasik ister spor kombinler oluşturabilir, şıklığınızla tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Rahat ve ince kumaşıyla beğenilen hırkayı dört mevsim giyebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Saten kumaş şıklığı: Vrtige Saten Sargı V Yaka Gömlek

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Eğer siz de mavi rengi seviyorsanız Vrtige Saten Sargı V Yaka Gömlek ile Alanur'un sevilen kombinine benzer bir görünüm elde etmeye ne dersiniz? Saten kumaşıyla dikkat çeken ürün, V yakası ve belindeki kuşağıyla kusursuz bir duruş sergiliyor. Bu şık gömleği tercihinize göre dar kesimli farklı pantolonlarla tamamlayabilir, kombininizi zarif stilettolarla taçlandırabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Dikkatleri üzerine çekmeyi sevenlere: Huixin Klasik Kadın Pelüş Ceket

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Aslı'nın giydiği gösterişli kürk mantoya âşık mı oldunuz? O zaman sizi mutlu edecek bir haberimiz var. Huixin Klasik Kadın Pelüş Ceket ile siz de Aslı'nın kombininize benzer bir eşleştirme yapabilir ve son derece havalı görünebilirsiniz. Pembe rengiyle pek çok kombinde kullanabileceğiniz model, hafif yapısıyla sizi yormaz. Yumuşacık dokusuyla mantoyu üzerinizden çıkartmak istemeyeceksiniz.

Ürünü İncele

10. Özel zamanlarda şık görünmek isteyenler için: DKNY Erkek Takım Elbise Ceket

Mehmet’ten Aslı’ya Veda Mektubu dizisindeki karakterlerin giydiği kombinlere alternatifler

Veda Mektubu dizisinin popüler karakterlerinden biri olan Ziya Karlı'nın klasik ve bir o kadar da şık tarzı ilginizi çekiyorsa DKNY Erkek Takım Elbise Ceket modeli sayesinde benzer bir görünüme bürünebilirsiniz. Kaliteli kumaştan üretilen takım, kusursuz şıklığı ile herkesin beğenisini kazanır. Ürünün modern kesimi ve harika duruşu sayesinde siz de en az Ziya Karlı kadar cool görüneceksiniz.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Ne giyseler konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifleri seçtik

Ne giyseler konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifleri seçtik

 Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın çok beğenilen kıyafetlerine alternatifleri sizin için seçtik

Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın çok beğenilen kıyafetlerine alternatifleri sizin için seçtik

 Yeşil elbisesi çok beğenilmişti! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sının o elbisesi

Yeşil elbisesi çok beğenilmişti! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sının o elbisesi

 Moda severler buraya! Neslihan Atagül'ün çok beğenilen o ceketine benzer alternatifleri sizin için seçtik

Moda severler buraya! Neslihan Atagül'ün çok beğenilen o ceketine benzer alternatifleri sizin için seçtik

 Yargı dizisinin Ceylin'inin sezon finalinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu!

Yargı dizisinin Ceylin'inin sezon finalinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu!

Doğa'dan Nursema'ya Kızılcık Şerbeti karakterlerinin çok beğenilen o kıyafetleri

Doğa'dan Nursema'ya Kızılcık Şerbeti karakterlerinin çok beğenilen o kıyafetleri

 Yalı Çapkın'ının iki güzeli Seyran ve Pelin'in giydiği kıyafetlere alternatif öneriler

Yalı Çapkın'ının iki güzeli Seyran ve Pelin'in giydiği kıyafetlere alternatif öneriler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İş birliği İçerikleri

Evcil hayvan sahipleri buraya! Hayat kolaylaştırıcı bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Evcil hayvan sahipleri buraya! Hayat kolaylaştırıcı bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Yaza fit girebilmek düşündüğünüz kadar zor değil!

Yaza fit girebilmek düşündüğünüz kadar zor değil!

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Puma'nın o tişörtü indirimde, üstelik çok satanlarda da birinci sırada!

Puma'nın o tişörtü indirimde, üstelik çok satanlarda da birinci sırada!

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Süpürürken aynı zamanda silebilen süpürgelerle tanışın

Süpürürken aynı zamanda silebilen süpürgelerle tanışın

Tümünü Gör
Süpürürken aynı zamanda silebilen süpürgelerle tanışın

Süpürürken aynı zamanda silebilen süpürgelerle tanışın

Bulmacalarla uğraşmayı seven kişilerin satın alması gereken lego ve puzzlelar

Bulmacalarla uğraşmayı seven kişilerin satın alması gereken lego ve puzzlelar

Sağlıklı bir yaşama adım atın! İster detoks suları ister milkshake yapın

Sağlıklı bir yaşama adım atın! İster detoks suları ister milkshake yapın

Kaliteli uykunun tadını çıkarın! Sıcak yaz gecelerinde sizi terletmeyecek nevresim takımı çeşitleri

Kaliteli uykunun tadını çıkarın! Sıcak yaz gecelerinde sizi terletmeyecek nevresim takımı çeşitleri

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Tümünü Gör
Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Sportif babanıza alabileceğiniz en güzel hediyeler burada!

Sportif babanıza alabileceğiniz en güzel hediyeler burada!

Şimdi indirimli alın, kışın kullanın! Benetton montta 400 TL üzeri indirim

Şimdi indirimli alın, kışın kullanın! Benetton montta 400 TL üzeri indirim

Yüksek kaliteyi konforla buluşturan Divarese'de tüm indirimlere ek çok al az öde fırsatı

Yüksek kaliteyi konforla buluşturan Divarese'de tüm indirimlere ek çok al az öde fırsatı

Vücut çatlaklarından kurtulmanın yolu, işte bu kadar basit!

Vücut çatlaklarından kurtulmanın yolu, işte bu kadar basit!

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Rihanna'nın viral olan güzellik markası Fenty Beauty'i inceliyoruz

Rihanna'nın viral olan güzellik markası Fenty Beauty'i inceliyoruz

Yüksek kaliteyi konforla buluşturan Divarese'de tüm indirimlere ek çok al az öde fırsatı

Yüksek kaliteyi konforla buluşturan Divarese'de tüm indirimlere ek çok al az öde fırsatı

Favoriniz olacak! Yağmur ve rüzgar geçirmez cekette 420 TL indirim

Favoriniz olacak! Yağmur ve rüzgar geçirmez cekette 420 TL indirim

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse ile ikizinin benzerlikleri şaşırttı! Meğer birbirlerinin yerine geçiyorlarmış

İkiziyle benzerlikleri şaşırttı! Meğer birbirlerinin yerine geçiyorlarmış

Üvey Anne dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Üvey Anne dizisi konusu ve oyuncuları

Üvey Anne dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Üvey Anne dizisi konusu ve oyuncuları

5 ayda tam 35 kilo verdi! Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman son görüntüsüyle büyüledi!

5 ayda tam 35 kilo verdi! Duy Beni'nin Emine'si nefes kesti!

Ona unutulmaz bir hediye verin! İşte Babalar Günü'nde babanızla birlikte izleyebileceğiniz filmler

Ona unutulmaz bir hediye verin! İşte Babalar Günü'nde izleyebileceğiniz filmler

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisi seyirciyle buluştu

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisi seyirciyle buluştu

The Walking Dead'in Carl Grimes'ı ağızları açık bıraktı! İşte çocuk yıldız Chandler Riggs'in son hali...

The Walking Dead'in Carl Grimes'ı ağızları açık bıraktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.