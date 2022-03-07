Şükran Ovalı, Yargı dizisinin kadrosuna Savcı Derya karakteri ile dahil oldu. Sevilen oyuncu, dizinin dün yayınlanan 23. bölümünün ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yargı dizisinin Savcı Derya'sı Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Sevilen oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde.

YARGI DİZİSİNİN SAVCI DERYA'SI ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 02.01.2017 tarihinde evlendi.

ŞÜKRAN OVALI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

37 yaşındaki ünlü oyuncu Şükran Ovalı İzmirlidir. Şükran Ovalı birçok dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kurmuştur.

ŞÜKRAN OVALI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Şükran Ovalı'nın oynadığı dizi ve filmler:

Bez Bebek dizisi: 2007-2009 (FOX) Merve rolünde

Aşk Yakar dizisi: 2008 (Kanal D)

Alia filmi: 2008 - İpek Komiser rolünde

Ev filmi: 2009

Kahramanlar dizisi: 2009 (Show TV) Ayşe Komiser rolünde

Bir Bulut Olsam dizisi: 2009 (Kanal D) Bahar rolünde

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi: 2010 (Star TV) Aslı rolünde (Konuk Oyuncu)

Reis dizisi: 2011 (atv) Nazlı rolünde

Kötü Yol dizisi: 2012 (Kanal D) Nuran rolünde

Leyla ile Mecnun dizisi: 2012 (TRT 1) Sena rolünde (Konuk oyuncu)

Avrupa Avrupa dizisi: 2013 Melisa rolünde

Cinayet : 2014 Umay Abalı

Şeref Meselesi dizisi: 2014

