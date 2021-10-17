Yargı İnci'yi kim öldürdü? Katil belli oldu mu? Yargı oyuncuları kimler?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde "İnci" karakterini Ece Yüksel canlandırdı. İnci'nin şüpheli ölümünde katil potansiyelindeki kişiler Balıkçı, Çınar, Engin, Hoca, Metin, Osman, Pars ve Yekta olarak gösteriliyor. İşte merak edilenler...

YARGI İNCİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Yargı dizisinde İnci'nin katilinin kim olduğu sorusu sosyal medyada gündem oldu. İlgi çekici hikayesiyle seyircileri ekran başında tutan Yargı dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, katilin 17 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde öğrenileceği ifade edildi. Öte yandan Twitter'da katilin kim olduğuna ilişkin gerçekleştirilen anket sonucunda en yüksek oyu "Engin" aldı. Katilin kim olduğu henüz belli olmadı.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Urgancıoğlu

Pınar Deniz

Hüseyin Avni Danyal

Uğur Polat

Mehmet Yılmaz Ak

Ali Seçkiner Alıcı

Arda Anarat

Ece Yüksel

Zeyno Eracar

Uğur Aslan

Onur Durmaz

Nilgün Türksever

Başak Gümülcinelioğlu

Pınar Çağlar Gençtürk

Onur Özaydın

Özlem Çakar Yalçınkaya

Zeynep Atılgan

Beren Nur



