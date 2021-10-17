Yargı İnci'yi kim öldürdü? Katil belli oldu mu? Yargı oyuncuları kimler?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde "İnci" karakterini Ece Yüksel canlandırdı. İnci'nin şüpheli ölümünde katil potansiyelindeki kişiler Balıkçı, Çınar, Engin, Hoca, Metin, Osman, Pars ve Yekta olarak gösteriliyor. İşte merak edilenler...
Yargı dizisinde İnci'nin katilinin kim olduğu sorusu sosyal medyada gündem oldu. İlgi çekici hikayesiyle seyircileri ekran başında tutan Yargı dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, katilin 17 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde öğrenileceği ifade edildi. Öte yandan Twitter'da katilin kim olduğuna ilişkin gerçekleştirilen anket sonucunda en yüksek oyu "Engin" aldı. Katilin kim olduğu henüz belli olmadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum