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Yargı İnci'yi kim öldürdü? Katil belli oldu mu? Yargı oyuncuları kimler?

17.10.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ilgiyle takip ediliyor. Sürükleyici senaryosu ile seyircileri ekran başına kilitleyen Yargı dizisinde, cesedi çöp kutusunda bulunan İnci Erguvan'ın katilinin kim olduğu merak konusu oldu. Katil olma potansiyeli olan tam sekiz isim bulunuyor. İşte detaylar...

Yargı İnci'yi kim öldürdü? Katil belli oldu mu? Yargı oyuncuları kimler?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde "İnci" karakterini Ece Yüksel canlandırdı. İnci'nin şüpheli ölümünde katil potansiyelindeki kişiler Balıkçı, Çınar, Engin, Hoca, Metin, Osman, Pars ve Yekta olarak gösteriliyor. İşte merak edilenler...

YARGI İNCİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Yargı dizisinde İnci'nin katilinin kim olduğu sorusu sosyal medyada gündem oldu. İlgi çekici hikayesiyle seyircileri ekran başında tutan Yargı dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, katilin 17 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde öğrenileceği ifade edildi. Öte yandan Twitter'da katilin kim olduğuna ilişkin gerçekleştirilen anket sonucunda en yüksek oyu "Engin" aldı. Katilin kim olduğu henüz belli olmadı.

Yargı İnci'yi kim öldürdü? Katil belli oldu mu? Yargı konusu nedir?

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

  • Kaan Urgancıoğlu
  • Pınar Deniz
  • Hüseyin Avni Danyal
  • Uğur Polat
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Arda Anarat
  • Ece Yüksel
  • Zeyno Eracar
  • Uğur Aslan
  • Onur Durmaz
  • Nilgün Türksever
  • Başak Gümülcinelioğlu
  • Pınar Çağlar Gençtürk
  • Onur Özaydın
  • Özlem Çakar Yalçınkaya
  • Zeynep Atılgan
  • Beren Nur


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Kanal D Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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