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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz dekolteli pozlarıyla büyüledi! Takipçileri yorum yağdırdı

03.04.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, rekortmen dizi Yargı'da Ceylin rolüne hayat veriyor. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Pınar Deniz'in son olarak paylaştığı dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Deniz'in paylaşımlarına beğeni ve yorumlar yağdı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz dekolteli pozlarıyla büyüledi! Takipçileri yorum yağdırdı

Vatanım Sensin, Aşk101 ve Bir Deli Rüzgar gibi dizilerde rol alan Pınar Deniz şimdilerde, Kanal D'nin rekortmen dizisi Yargı'da Ceylin karakterini canlandırıyor. Oyunculuğunun yanında özel hayatı ve sosyal medya pozlarıyla da dikkat çeken Deniz, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

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Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğan Pınar Deniz, 2 yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü.

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Pınar Deniz, iki yaşına kadar Türkçe konuşmayı bilmemesi nedeniyle arkadaşları arasında dışlanmamak için Arapça konuşmaya çekindiğini ve utandığını belirtmiştir.

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Geçmişte Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, yakın zaman önce Kaan Yıldırım ile beraber olduğunu sevenlerine ilan etmişti.

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POZLARIYLA MEST ETTİ

Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi bulunan oyuncu Pınar Deniz, göğüs dekolteli pozlar verdi.

PINAR DENİZ DEKOLTELİ POZ

Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Pınar Deniz'e "Ne taraftan bakarsam bakayım hep çok güzelsin", "Su gibi duru", "Afet-i Devran", "Çok kalp", "Yandı buralar" gibi yorumlar geldi.

PINAR DENİZ DEKOLTELİ POZ 2


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