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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den set paylaşımı! "Ben de özledim" şarkısıyla paylaştı

23.08.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde Yiğit Kirazı ile ayrılan ve adı Kaan Yıldırım ile anılan güzel oyuncu, dizisinin yeni sezon setinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den set paylaşımı! "Ben de özledim" şarkısıyla paylaştı

Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar ve Aşk 101 gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılığıyla çokça konuşulmuştu. Deniz'in ismi son olarak ise Kaan Yıldırım ile gündeme gelmişti. Son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla çokça beğenilen ismin rol aldığı dizi, sezon finali yapmıştı.

PINAR DENİZ 'YARGI'NIN SETİNDEN PAYLAŞTI!

İsmi son olarak Kaan Yıldırım ile anılan Pınar Deniz, Instagram hesabında 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip.

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Ünlü oyuncu ilgiyle takip edilen ve sezon finaline giren Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veriyor.

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Sosyal medyada aktifliğine devam eden güzel oyuncu, dizisinin finali sonrası tatile çıkmıştı.

Deniz, son olarak dizinin yönetmenlerinden Beste Sultan Kasapoğulları'nın paylaştığı kamera arkası görüntülerini kendi hikayesinde paylaştı.

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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı paylaşımın arka planında ise Ferdi Tayfur'un "Ben de özledim" şarkısının çalması dikkat çekti.

İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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