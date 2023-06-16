Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Yekta karakterinin eşi Laçin'e hayat veren Nilgün Türksever başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü ismin özel hayatını araştıranlar eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Nilgün Türksever, kendisi gibi oyuncu Altuğ Görgü ile evlidir. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.

Türksever'in eşi Altuğ Görgü, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.

Görgü, bir dönemin efsane dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'nin abisi Rıza karakteriyle izleyici karşına çıkmış.

Bursa doğumlu oyuncu Nilgün Türksever ise, 1977 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi Bursa'da tamamlayan Türksever, 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosunda oynamaya başladı.

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde tamamlayan başarılı oyuncu, 2006-2007 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı.