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Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

16.06.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde hayat verdiği Laçin karakteriyle büyük beğeni toplayan Nilgün Türksever'in eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Güzel oyuncunun eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Yekta karakterinin eşi Laçin'e hayat veren Nilgün Türksever başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü ismin özel hayatını araştıranlar eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Nilgün Türksever, kendisi gibi oyuncu Altuğ Görgü ile evlidir. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.

Nilgün Türksever eşi ve çocukları

Türksever'in eşi Altuğ Görgü, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.

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Görgü, bir dönemin efsane dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'nin abisi Rıza karakteriyle izleyici karşına çıkmış.

Nilgün Türksever 2

Bursa doğumlu oyuncu Nilgün Türksever ise, 1977 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi Bursa'da tamamlayan Türksever, 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosunda oynamaya başladı.

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Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde tamamlayan başarılı oyuncu, 2006-2007 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi Oyuncu Pınar karakteri

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