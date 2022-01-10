Yargı'nın Pars Seçkin'i kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Yılmaz Ak'ın kim olduğu araştırılıyor. Kırık Kalpler Bankası, Ben de Özledim, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız gibi projelerde yer alan Mehmet Yılmaz Ak Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde eğitim aldı. İşte merak edilenler...

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

8 Şubat 1986 Diyarbakır doğumlu Mehmet Yılmaz Ak, 35 yaşındadır. Türk oyuncu ve oyun yazarı Ak, ilk televizyon deneyimini Ben De Özledim dizisi ile edindi.

MEHMET YILMAZ AK SİNEMA FİLMLERİ

2019 Peri Ağzı Olmayan Kız

2017 Buğday

2017 Anons

2015 Kırık Kalpler Bankası

2015 Nekro

MEHMET YILMAZ AK DİZİLERİ

2013 Ben de Özledim

2016 İçerde / Yaşar

2018 Dudullu Postası

2018 Çukur/ Ersoy

2019 Kurşun / Vural

2019 Halka/ Çağatay Erkmen

2019 Hakan: Muhafız / Tekin

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm/ Arman Pandikyan

2020 Ramo/ Mazhar Aslan

2021 Fatma/ Bayram

2021 Yargı / Pars Seçkin

