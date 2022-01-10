Yargı'nın Pars Seçkin'i kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Yılmaz Ak'ın kim olduğu araştırılıyor. Kırık Kalpler Bankası, Ben de Özledim, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız gibi projelerde yer alan Mehmet Yılmaz Ak Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde eğitim aldı. İşte merak edilenler...
8 Şubat 1986 Diyarbakır doğumlu Mehmet Yılmaz Ak, 35 yaşındadır. Türk oyuncu ve oyun yazarı Ak, ilk televizyon deneyimini Ben De Özledim dizisi ile edindi.
2019 Peri Ağzı Olmayan Kız
2017 Buğday
2017 Anons
2015 Kırık Kalpler Bankası
2015 Nekro
2013 Ben de Özledim
2016 İçerde / Yaşar
2018 Dudullu Postası
2018 Çukur/ Ersoy
2019 Kurşun / Vural
2019 Halka/ Çağatay Erkmen
2019 Hakan: Muhafız / Tekin
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm/ Arman Pandikyan
2020 Ramo/ Mazhar Aslan
2021 Fatma/ Bayram
2021 Yargı / Pars Seçkin
Okuyucu Yorumları 0 yorum