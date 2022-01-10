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Yargı'nın Pars Seçkin'i kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

10.01.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yılmaz Ak popüler dizi Yargı'da Pars Seçkin rolünü oynuyor. Eğitimini Kadir Has Üniversitesinde alan Mehmet Yılmaz Ak çeşitli sinema ve dizi projelerinde yer aldı. Ayrıca Ak, 2008'de yazdığı Beşinci Basamak oyunu ile misyon ödülü aldı.

Yargı'nın Pars Seçkin'i kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Yılmaz Ak'ın kim olduğu araştırılıyor. Kırık Kalpler Bankası, Ben de Özledim, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız gibi projelerde yer alan Mehmet Yılmaz Ak Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde eğitim aldı. İşte merak edilenler...

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

8 Şubat 1986 Diyarbakır doğumlu Mehmet Yılmaz Ak, 35 yaşındadır. Türk oyuncu ve oyun yazarı Ak, ilk televizyon deneyimini Ben De Özledim dizisi ile edindi.

Yargı Pars Seçkin kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?

MEHMET YILMAZ AK SİNEMA FİLMLERİ

2019 Peri Ağzı Olmayan Kız
2017 Buğday
2017 Anons
2015 Kırık Kalpler Bankası
2015 Nekro

MEHMET YILMAZ AK DİZİLERİ

2013 Ben de Özledim
2016 İçerde / Yaşar
2018 Dudullu Postası
2018 Çukur/ Ersoy
2019 Kurşun / Vural
2019 Halka/ Çağatay Erkmen
2019 Hakan: Muhafız / Tekin
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm/ Arman Pandikyan
2020 Ramo/ Mazhar Aslan
2021 Fatma/ Bayram
2021 Yargı / Pars Seçkin

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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