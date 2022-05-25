'Yargı'nın sezon finalinde sürpriz evlilik!

Aylardır heyecan dolu bir hikayeyi ekranlara taşıyan Yargı'nın sezon finali, 29 Mayıs Pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Sezon finaline günler kala bölümden yayınlanan ilk tanıtım, izleyenlerin yüzünde tebessüm yaratıyor.Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin'in (Pınar Deniz) düğününe herkes davetlidir. İkilinin barıştığı anların ekrana geldiği tanıtımda, izleyici rüya gibi bir düğüne tanıklık ediyor.

"Aşkları bu kez galip mi geldi?" sorusu akıllara gelirken; Ceylin'in "Son değil mi? Bir daha boşanmak gibi saçmalıklar yok" sözlerine Ilgaz, "Asla! Bir daha seni bırakırsam bil ki son nefesimi vermişimdir" cevabını veriyor.

DÜĞÜNDE NELER YAŞANACAK?

Romantik anların yaşanacağı bir bölümün habercisi olan tanıtım, sezon finali heyecanını ikiye katlarken, göz kamaştırıcı düğünde yaşanacaklar merak konusu oluyor. Sezonun en iddialı yapımlarından Yargı, nefes kesici sezon finaliyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.



Başladığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

