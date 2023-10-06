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Yargı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Sana Oscar aldıracağız'

06.10.2023 18:30 | Son Güncelleme:
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta pazar akşamları izleyiciyle buluşan Yargı, bu hafta 66. bölüm ile ekrana gelecek. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Pınar Deniz gündem oldu.

Yargı dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi bu hafta 66. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Her bölümü olay olan Yargı'nın yeni bölümünde kızı Mercan'ı kaybeden Ceylin izleyenleri gözyaşlarına boğacak.

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Yargı dizisi kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Arda Anarat, Hüseyin Avni Danyal, Zeyno Eracar, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Kenal Bal gibi isimleri bulunduruyor.

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Bu hafta ekrana gelecek olan 66. bölümün fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ceylin'in kızı Mercan için ağladığı sahneler sosyal medyada gündem oldu.

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Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Pınar Deniz ise bu duruma kayıtsız kalamadı.

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Twitter hesabından 'Daha bölüm yayınlanmadan mı? Bunlar hep senin yüzünden' diyerek dizinin senaristi Sema Ergenekon'u işaret etti.

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Fragmanı izleyen kullanıcılar 'Altın Kelebek ne ki? Sana Oscar aldıracağız', ' Sanki benim kızım kaçırıldı', 'Bu nasıl oyunculuktur', 'Pınar Deniz sen inanılmazsın' gibi yorumlarda bulundular.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi Pınar kelebe

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