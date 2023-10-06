Yargı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Sana Oscar aldıracağız'

Yargı dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi bu hafta 66. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Her bölümü olay olan Yargı'nın yeni bölümünde kızı Mercan'ı kaybeden Ceylin izleyenleri gözyaşlarına boğacak.

Yargı dizisi kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Arda Anarat, Hüseyin Avni Danyal, Zeyno Eracar, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Kenal Bal gibi isimleri bulunduruyor.

Bu hafta ekrana gelecek olan 66. bölümün fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ceylin'in kızı Mercan için ağladığı sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Pınar Deniz ise bu duruma kayıtsız kalamadı.

Twitter hesabından 'Daha bölüm yayınlanmadan mı? Bunlar hep senin yüzünden' diyerek dizinin senaristi Sema Ergenekon'u işaret etti.

Fragmanı izleyen kullanıcılar 'Altın Kelebek ne ki? Sana Oscar aldıracağız', ' Sanki benim kızım kaçırıldı', 'Bu nasıl oyunculuktur', 'Pınar Deniz sen inanılmazsın' gibi yorumlarda bulundular.





