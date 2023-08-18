Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer aniden evlenmişti! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisindeki Savgı Ilgaz rolüyle son dönemde büyük bir çıkış yakaladı.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer, Instagram hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlarak hamile olduğunu duyurdu. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Burcu Denizer'in karnı burnunda fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer erkek bir bebek bekliyor. Urgancıoğlu, çekimlerini salı gecesi sabaha karşı tamamladığı “Sen Büyümeye Bak” filminde de Can adlı bir erkek çocuk babasına hayat veriyordu.



