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  4. Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer aniden evlenmişti! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer aniden evlenmişti! Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

18.08.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Ilgaz karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Yunanistan'da sessiz sedasız evlenmişti. Taze evli çiftten müjdeli haber geldi. Burcu Denizer, yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisindeki Savgı Ilgaz rolüyle son dönemde büyük bir çıkış yakaladı.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

KAAN DENİZ

Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer, Instagram hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlarak hamile olduğunu duyurdu. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Burcu Denizer'in karnı burnunda fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KARNI

Çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer erkek bir bebek bekliyor. Urgancıoğlu, çekimlerini salı gecesi sabaha karşı tamamladığı “Sen Büyümeye Bak” filminde de Can adlı bir erkek çocuk babasına hayat veriyordu.

kaan deniz 2

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