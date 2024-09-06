'Yarın kafasına dolarları takar tekrar' Sosyal medya yıkıldı! Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor... Paylaştığı videoya yorum yağdı: "Akıllanmayacaklar belli ki"

Türkiye, Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında çıkan tahliye kararını ve sonrasında sosyal medyada yaşananları konuşuyor.

Engin Polat'la ilgili de tahliye kararı gelince Dilan Polat sosyal medya hesabından "Enerji" adlı şarkısıyla bir video paylaştı. Videonun başında, şarkıdaki "Alo Engin" kısmına da özellikle yer verdi. Dilan Polat'ın paylaştığı bu video kısa sürede gündem yarattı.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu videoya sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta yorum yağdı. Bazı kullanıcılar karar için "Şaka gibi" yorumunu yaparken bazıları ise "Akıllanmayacaklar belli ki" dedi.

Dilan Polat'ın daha önce, iddialar ortaya atılmadan ve tutuklanmadan evvel sosyal medyada paylaştığı başına dolarlar taktığı videoları da olay yaratıyordu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise o görüntülere gönderme yapıp "Yine başladılar. Yarın kafasına dolarları takar tekrardan" şeklinde yorum yaptı.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Diğer yandan Mustafa Sarıgül de Engin Polat'ın tahliyesi sonrası paylaşılan videoda "Adalet kimin için çalışıyor çok merak ediyorum. Adalet haklılardan yana mı, güçlülerden yana mı?" ifadelerini kullandı. Sarıgül, paylaştığı videoya "Adalet sadece zenginler için mi var?" notunu da ekledi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR