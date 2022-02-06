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Yarın okullar açılacak mı? 7 Şubat Pazartesi okul var mı?

06.02.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantının da etkisiyle vaka sayıları 100 bin civarında seyrediyor. Vaka sayılarındaki yükseliş, yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı sorusunu beraberinde getirirken, 7 Şubat Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki 7 Şubat Pazartesi okul var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin son noktayı koyacak türden açıklama yaptı.

Yarın okullar açılacak mı? 7 Şubat Pazartesi okul var mı?

Geçtiğimiz gün vaka sayısı 98 bin 715 olarak açıklandı. Vaka sayılarındaki yükseliş, yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Konuyla alakalı sosyal medyada öğrenciler ve veliler oldukça paylaşım yaptı. Kimileri eğitimin online devam etmesini talep ederken kimileri yüz yüze eğitimi istiyor. Bakan Özer, konuyla ilgili oluşan kafa karışıklıklarını, açıklamalarıyla giderdi. Peki 7 Şubat Pazartesi okul var mı?

7 ŞUBAT PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Okullar 21 Ocak'ta kapandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminde yer alan bilgilere göre, 2021 - 2022 Eğitim öğretim döneminde okullar 7 Şubar 2022'de açılacak. Kar yağışının yarattığı elverişsiz hava koşulları nedeniyle 15 tatilin uzatılmayacağı ve tatilin 6 Şubat Pazar gecesi biteceği belirtildi. Buna göre öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü okullara dönecek.

Bakan Özer yüz yüze eğitim ve yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağına ilişkin net açıklama yaptı. İşte o açıklama: "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz"

Yarın okullar açılacak mı? 7 Şubat Pazartesi okul var mı?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

  1. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasına denk gelecek.

5 OCAK VAKA SAYISI KAÇ BİN OLDU?

Omicron varyantının etkisi ile geçtiğimiz günlerde vaka sayıları 100 bini gördü. 5 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayısının 98 bin 715 olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca test sayısı 421 bin 435, vefat sayısı 221 olarak açıklandı.

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 142 milyon 170 bin 880 oldu. 1. doz uygulanan kişi sayısı 57 milyon 488 bin 456, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 52 milyon 503 bin 437 oldu.

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