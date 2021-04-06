Yasak Elma 105. son bölüm final sahnesi! Yasak Elma'da Hasan Ali'den Şahika'yı yıkan itiraf: Ender ile evleniyoruz

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 105. son bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Fox TV'nin 5. sezonuna da onay verdiği Yasak Elma'nın son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Yasak Elma'nın son bölümüne Hasan Ali'nin eşi olan Şahika'ya, Ender'le evleneceklerini söylemesi damga vurdu.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Hasan Ali’nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali’yle yakınlaşmanın yollarını arar.

Şahika ise Hasan Ali’ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır.

Ne var ki Hasan Ali’nin karnı Şahika’nın oyunlarına toktur.







