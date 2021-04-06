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  4. Yasak Elma 105. son bölüm final sahnesi! Yasak Elma'da Hasan Ali'den Şahika'yı yıkan itiraf: Ender ile evleniyoruz

Yasak Elma 105. son bölüm final sahnesi! Yasak Elma'da Hasan Ali'den Şahika'yı yıkan itiraf: Ender ile evleniyoruz

06.04.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 105. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde Hasan Ali'nin evlilik itirafı Şahika'yı şoke etti. Hasan Ali zoraki bir evlilik yaptığı Şahika'ya, Ender'le evleneceklerini söyledi. Hasan Ali ve Ender'in evlilik kararıyla boşanacaklarını anlayan Şahika ise büyük bir şok yaşadı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 105. son bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Fox TV'nin 5. sezonuna da onay verdiği Yasak Elma'nın son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Yasak Elma'nın son bölümüne Hasan Ali'nin eşi olan Şahika'ya, Ender'le evleneceklerini söylemesi damga vurdu.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

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Şahika, Hasan Ali’nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali’yle yakınlaşmanın yollarını arar.

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Şahika ise Hasan Ali’ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır.

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Ne var ki Hasan Ali’nin karnı Şahika’nın oyunlarına toktur.
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FOX Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam
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