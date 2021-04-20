Yasak Elma 107. bölüm final sahnesi! Yasak Elma'da Ender ve Kaya barışacak mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 107. son bölümüyle 19 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi.
Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti. Yasak Elma'nın son bölümüne Kaya'nın geri dönmesi damga vurdu. Final sahnesinde ise Kaya ve Ender arasındaki buzlar eridi.
İkili birbirlerine çok önemli şeyler söyleceklerini açıkladı.
Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst eder.
Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir.
Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır.
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