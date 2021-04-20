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Yasak Elma 107. bölüm final sahnesi! Yasak Elma'da Ender ve Kaya barışacak mı?

20.04.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 107. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'ya geri dönen Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kaya karakteri son bölüme damga vurdu. Kaya'nın geri dönüşüyle Ender'in tüm planları değişti. Yasak Elma final sahnesinde ise Ender ve Kaya karşı karşıya geldi. Peki Yasak Elma'da Ender ile Kaya yeniden barışacak mı? İşte Yasak Elma 107. son bölüm final sahnesi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 107. son bölümüyle 19 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi.

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KAYA'NIN GERİ DÖNÜŞÜ ENDER'İ ŞOKE ETTİ

Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti. Yasak Elma'nın son bölümüne Kaya'nın geri dönmesi damga vurdu. Final sahnesinde ise Kaya ve Ender arasındaki buzlar eridi.

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İkili birbirlerine çok önemli şeyler söyleceklerini açıkladı.

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst eder.

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Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir.

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Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır.

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FOX Yasak Elma dizisi Şevval Sam
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