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  4. Yasak Elma 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru'ya evlilik teklifi yapan Çağatay'a Yıldız'dan büyük darbe!

Yasak Elma 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru'ya evlilik teklifi yapan Çağatay'a Yıldız'dan büyük darbe!

30.11.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 122. son bölümüyle ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 123. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Kumru ile ilişkisi medyaya da yansıyan Çağatay, Yıldız'dan boşanmak üzeredir. Çağatay, Kumru'ya tektaş yüzük hediye ederek evlilik teklifi yapıyor. Ancak geri dönen Yıldız ise yaptığı hamleyle Çağatay ve Kumru'yu şoke ediyor.

Fox TV'de 5 sezondur seyirciyle buluşan Yasak Elma dizisi 29 Kasım Pazartesi akşamı 122. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından ise 6 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 123. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda Çağatay, yasak aşkı Kumru'ya evlilik teklif ediyor. Ancak o sırada eve gelen Çağatay'ın eşi Yıldız ise "Kocacım. Evimize döndük, yuvamı çok özlemişim" diyor. Yıldız'ı gören Kumru ise evi terk ediyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay’ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır.

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Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız’ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam Berk Oktay
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