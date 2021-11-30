Yasak Elma 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru'ya evlilik teklifi yapan Çağatay'a Yıldız'dan büyük darbe!

Fox TV'de 5 sezondur seyirciyle buluşan Yasak Elma dizisi 29 Kasım Pazartesi akşamı 122. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından ise 6 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 123. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fragmanda Çağatay, yasak aşkı Kumru'ya evlilik teklif ediyor. Ancak o sırada eve gelen Çağatay'ın eşi Yıldız ise "Kocacım. Evimize döndük, yuvamı çok özlemişim" diyor. Yıldız'ı gören Kumru ise evi terk ediyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay’ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır.

Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız’ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur.



