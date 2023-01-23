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Yasak Elma 163. bölüm izle tek parça! Fox Tv ile Yasak Elma son bölüm kesintisiz izle!

23.01.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma 163. bölüm bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak.. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide bu hafta yine beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde; Selim Kumru’nun yalanlarından şüphelenmeye başlar, Kumru iyice köşeye sıkışır tatsız bir tesadüf her şeyi değiştirecektir....

Yasak Elma 163. bölüm izle tek parça! Fox Tv ile Yasak Elma son bölüm kesintisiz izle!

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma bu akşam 163. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde büyük sürprizler yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde; Ender ve Yıldız, Julia’nın kolay lokma olmadığını anlamışlardır. Handan gördükleri karşında allak bullak olur ve Doğan’la konuşmaya karar verir....

YASAK ELMA 163. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yasak Elma 2

YASAK ELMA 163. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Yıldız, Julia’nın kolay lokma olmadığını anlamışlardır.

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Handan gördükleri karşında allak bullak olur ve Doğan’la konuşmaya karar verir.

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Selim Kumru’nun yalanlarından şüphelenmeye başlar, Kumru iyice köşeye sıkışır tatsız bir tesadüf her şeyi değiştirecektir.

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