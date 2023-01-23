Yasak Elma 163. bölüm izle tek parça! Fox Tv ile Yasak Elma son bölüm kesintisiz izle!

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma bu akşam 163. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde büyük sürprizler yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde; Ender ve Yıldız, Julia’nın kolay lokma olmadığını anlamışlardır. Handan gördükleri karşında allak bullak olur ve Doğan’la konuşmaya karar verir....

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YASAK ELMA 163. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Yıldız, Julia’nın kolay lokma olmadığını anlamışlardır.

Handan gördükleri karşında allak bullak olur ve Doğan’la konuşmaya karar verir.

Selim Kumru’nun yalanlarından şüphelenmeye başlar, Kumru iyice köşeye sıkışır tatsız bir tesadüf her şeyi değiştirecektir.

