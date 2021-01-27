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Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

27.01.2021 23:00 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın merakla beklenen 96. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Hasan Ali Kuyucu'nun ikram ettiği şalgamı içen Şahika kendinden geçiyor. Şalgamdan zehirlenen Şahika'nın öldüğü söylenirken, Hasan Ali ise adamlarına Şahika'yı denize atmalarını istiyor. Peki Yasak Elma'da Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade dizinin ayrılacak mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 96. yeni bölümüyle 1 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı dizinin hayranlarını şaşırttı.

Yasak Elma'da holdingin yeni patronu Hasan Ali Kuyucu ile plan yapan Şahika beklemediği bir olay yaşıyor. Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgamı içen Şahika zehirleniyor. Hasan Ali'nin yardımcısı ise kendinden geçen Şahika'yı kontrol ederek öldüğünü söylüyor.

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Hasan Ali'nin yardımcılarından ölen Şahika'dan kurtulmaları için yardım istediği görülen fragman ise kafaları karıştırdı. Dizinin başrol oyuncularından olan Nesrin Cavadzade'nin gerçekten diziden ayrılıp ayrılmadığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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