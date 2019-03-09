Yasak Elma'da Yıldız ve Kemal otel odasında yakalanıyor! Yasak Elma 36. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma dizisi 36. yeni bölümüyle 11 Mart Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölümde Halit'in kızı Zehra ile evlenen Kemal, Halit'in eşi Yıldız ile yasak aşkını da sürdürüyor. Yıldız Kemal'e 'Seni hala çok seviyorum' diyor. Kemal ve Yıldız otel odasında buluşarak birlikte oluyorlar. Bundan haberdar olan Ender ise Halit ve Zehra'yı alarak otel odasına gidiyor. Kapıyı açan Yıldız karşısında Halit, Ender ve Zehra'yı görüyor. Halit ve Zehra gördükleri manzara karşısında donup kalıyorlar.

YASAK ELMA 36. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Asuman, Mustafa’yı kızlarından uzak tutmak için elinden geleni yapacaktır. Dündar’ın ailesi Zeynep’le tanışmaya gelir. Alihan, Zeynep’le bir arada olamayacaklarına emin olup, önemli bir karar verir. Yıldız, Kemal’den oldukça rahatsız olmaya başlar ve bir şey yapmazsa evliliğinin tehlikeye gireceğini anlar.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Lila’nın Yıldız ve Kemal’i bir arada görmesi, Yıldız ve Kemal ilişkisini sorgulamasına yol açar. Yıldız kendini aklamanın peşine düşerken, Ender ve Kemal işbirliğinden şüphelenir. Kemal’in hareketlerinin kontrolden çıkması Yıldız’ı zor durumda bırakacaktır. Alihan Zeynep’in verdiği ani evlilik kararıyla sarsılır. Zeynep ve Yıldız kendi sorunlarıyla ilgilenirken Bursa’da ikisinin de hayatını tümden değiştirecek bir gelişme olur.



