Yasak Elma'dan Sadakatsiz'e bomba gönderme!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 109. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine gönderme yapıldı.

Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri, aile yemeğinde gerçekleri birer birer ağzından kaçırınca annesinden tepki gecikmedi. Yemek masasından kalkan anne, Yıldız'a susması gerektiğini söyleyerek ensesine bir tane vuruyor.

Annesinin vurmasıyla neye uğradığını şaşıran Yıldız ise peçeteyle ağzını silerek "Annecim o başka dizi" diyerek Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'e gönderme yapıyor.

