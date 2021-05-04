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Yasak Elma'dan Sadakatsiz'e bomba gönderme!

04.05.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'nın son bölümünde Sadakatsiz dizisindeki tokat atma sahnesine gönderme yapıldı. Yasak Elma'da annesinin ensesine vurmasıyla şaşkına dönen Yıldız sözleriyle olay oldu.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 109. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine gönderme yapıldı.

Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri, aile yemeğinde gerçekleri birer birer ağzından kaçırınca annesinden tepki gecikmedi. Yemek masasından kalkan anne, Yıldız'a susması gerektiğini söyleyerek ensesine bir tane vuruyor.

Annesinin vurmasıyla neye uğradığını şaşıran Yıldız ise peçeteyle ağzını silerek "Annecim o başka dizi" diyerek Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'e gönderme yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Yasak Elma dizisi Eda Ece
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sacma sapan.

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