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Yasak Elma ekibi başarılarını Şevval Sam konseriyle kutladı!

DİZİ HABERLERİ  | 08.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

FOX ekranlarında her Pazartesi izleyicisiyle buluşan ‘Yasak Elma’ dizisi oyuncuları ve tüm ekip Etiler’de bir mekanda reytinglerdeki başarısını kutladı.

Yasak Elma ekibi başarılarını Şevval Sam konseriyle kutladı!

Kısa sürede kendi hayran kitlesini yaratan ve fenomen haline gelen ‘Yasak Elma’ dizisinin kutlama yemeği sonrasında ise başrol oyuncusu Şevval Sam bütün orkestrasıyla beraber konser verdi.

Başrol oyuncuları Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin yanı sıra yapımcı Fatih Aksoy ile yakın dostu Faruk Bayhan, senaristler Melis Civelek – Zeynep Soyata ve FOX yöneticileri geceye katıldı. Ayrıca Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar, Tuğçe Koçak ve bütün ekip bir aradaydı.

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YASAK ELMA GENEL HİKAYESİ
Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler.

Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

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