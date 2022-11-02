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Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

02.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor, Medcezir, Bodrum Masalı ve Kuzey Güney gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Murat Aygen, şimdilerde FOX TV'nin iddialı yapımı Yasak Elma dizisinde 'Doğan' karakterine hayat veriyor. Özel yaşamıyla merak uyandıran Murat Aygen'in eşi bakın kimmiş...

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Başarılı oyuncu Murat Aygen'in eşi rol arkadaşı çıktı, görenler şaştı kaldı.

51 yaşındaki Murat Aygen, Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1998 yılında yayınlanan Örümcek dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan yıldız; Ankara Ekspresi ve Av Mevsimi gibi güçlü projelerde kamera karşısına geçti. Medcezir ve Mucize Doktor dizileriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu, kameralar ardındaki yaşantısıyla merak konusu oldu.

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

''HAYATIMIN EN BÜYÜK TRAVMASI''

Henüz 2 buçuk yaşındayken annesiz kalan Murat Aygen, acı gerçeği yıllar sonra itiraf etmişti.

Annesinin bir yangında vefat ettiğini anlatan Murat Aygen, ''Hayatımın en büyük travmasıydı. Hayal meyal de olsa o görselleri hatırlıyorum. Yandığı zaman deri büzüşmeye başlıyor, boyundaki yapı çembersel şekilde büzüşüyor ve o deri büzüştüğünde seni boğuyor. O deriyi açtığın zaman hasta nefes alabiliyor. Annemi bir süre kurtarmışlar ama iç organlar yanık olduğu için hayata devam edememiş'' sözleriyle duyanları üzmüştü.

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde Doğan karakterine hayat veren yıldızın eşi de ünlü çıktı.

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti

Murat Aygen'in Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Nihan Aslı Elmas ile evli olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

2010 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftin 'Nil' adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Murat Aygen ve eşinin mutluluk pozlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Nihan Aslı Elmas; Bizim Evin Halleri, Öldür Beni, Kurt Kapanı, Kınalı Kar gibi yapımlarda yer almıştı.

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi de çok ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti

Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti


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