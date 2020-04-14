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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece veda etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 09:04 | Son Güncelleme

FOX ekranlarının çok izlenen dizisi Yasak Elma koronavirüs nedeniyle ekran serüvenine zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Dizinin Yıldız'ı Eda Ece'den ise takipçilerini şaşırtan bir karar aldı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece veda etti!

3 sezondur FOX ekranlarında pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma her bölümü ile sosyal medyanın konusu olmayı başardı. Entrikanın dozunun hiç düşmediği dizi ekranlara zorunlu ara vermek zorunda kaldı.

Dizi ekranda yok fakat oyuncular seyircilerin yakın tabikinde. Özellikle Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece yaptığı her paylaşımla olay oluyor. Eda Ece'yi 2 milyon 800 kişi takip ediyor.

Eda Ece'nin en çok beğeni alan Instagram paylaşımlarıEda Ece'nin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları

İnstagram hesabında sık sık paylaşımlar yapan Eda Ece aldığı kararı takipçileriyle paylaştı. Koronavirüs nedeniyle herkesin evde kaldığı günlerde Eda Ece içine dönmeye karar verdi ve bir süreliğine sosyal medya hesabını kapattı.

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Ece bu haberi duyurduğu paylaşımını ise yoruma kapatarak gelen yorumları da görmek istemedi.

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