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Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Kasaba Doktoru'nun yıldızı çıktı

02.01.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biran Damla Yılmaz, FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da 'Kumru' rolünü canlandırıyor. Gelecek ay vizyona girecek olan Prestij Meselesi'nde de yer alan başarılı oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor. Biran Damla Yılmaz'ın bir zamanlar aşk yaşadığı oyuncu eski sevgilisi ortaya çıktı. Kasaba Doktoru'nda rol alan oyuncuyu görenler şaşırdı.

Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Kasaba Doktoru'nun yıldızı çıktı

FOX ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma'da hayat verdiği Kumru karakteriyle gündeme oturan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Biran Damla Yılmaz son olarak ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka takımında forma giyen Doğuş Özdemiroğlu ile ilişkisini, "Evet, Doğuş'la beraberim ve çok mutluyum" sözleriyle itiraf etmişti. Ancak çift geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yılmaz'ın duyanları şaşırtan eski sevgilisi haberimizde...

ESKİ AŞKI DA OYUNCU ÇIKTI

Biran Damla Yılmaz, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tarık Uğur Özenbaş ile birliktelik yaşadı.

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Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenen Biran Damla Yılmaz'ın oyuncu eski sevgilisi Tarık Uğur Özenbaş şimdilerde Kasaba Doktoru dizisinde rol alıyor.

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Çiftin neden ayrıldıklarına dair bir bilgi bulunmuyor.

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DÜNYACA ÜNLÜ DİZİDEN GELEN TEKLİFİ REDDETTMİŞTİ

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Biran Damla Yılmaz, Amerikan suç dizisi Dr. Death'ten gelen teklifi Yasak Elma'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek reddetmişti.

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