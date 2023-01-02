Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Kasaba Doktoru'nun yıldızı çıktı

FOX ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma'da hayat verdiği Kumru karakteriyle gündeme oturan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Biran Damla Yılmaz son olarak ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka takımında forma giyen Doğuş Özdemiroğlu ile ilişkisini, "Evet, Doğuş'la beraberim ve çok mutluyum" sözleriyle itiraf etmişti. Ancak çift geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yılmaz'ın duyanları şaşırtan eski sevgilisi haberimizde...

ESKİ AŞKI DA OYUNCU ÇIKTI

Biran Damla Yılmaz, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tarık Uğur Özenbaş ile birliktelik yaşadı.

Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenen Biran Damla Yılmaz'ın oyuncu eski sevgilisi Tarık Uğur Özenbaş şimdilerde Kasaba Doktoru dizisinde rol alıyor.

Çiftin neden ayrıldıklarına dair bir bilgi bulunmuyor.

DÜNYACA ÜNLÜ DİZİDEN GELEN TEKLİFİ REDDETTMİŞTİ

Biran Damla Yılmaz, Amerikan suç dizisi Dr. Death'ten gelen teklifi Yasak Elma'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek reddetmişti.



