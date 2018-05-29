Seren Serengil’in eski sevgilisi Özay Bakır, Yaşar İpek’i savcılığa şikayet etti. Özay Bakır’ın annesi ise “Oğlumun hayatından endişe ediyorum” diye ifade verdi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yaşar İpek'le evlenen Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır'dan yeni hamle.

Özay Bakır, Yaşar İpek'in kendisini, sosyal medya hesabındaki Seren Serengil'in göründüğü bir video yüzünden tehdit ettiğini söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

'MEKANINI BASARIM'

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Özay Bakır'ın annesi Gülay Bakır ise şu şok ifadeyi verdi: "Seren Serengil'in telefonundan arandım. Arayan Yaşar İpek'ti. 'O gay oğluna söyle videoyu silsin. Mekanını basarım' diye tehdit etti. Oğlumun hayatından endişe ediyorum."

