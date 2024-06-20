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    4. Yaşayan Nostradamus Athos Salome, yeni kehanetiyle herkesi korkuttu! "Uzaylı yaşamı 2028 yılında kadar keşfedilecek"

    Yaşayan Nostradamus Athos Salome, yeni kehanetiyle herkesi korkuttu! "Uzaylı yaşamı 2028 yılında kadar keşfedilecek"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.06.2024 10:06
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    37 yaşındaki Brezilyalı mistik Athos Salome, uzaylılarla ilgili olarak yapılan tartışmalara bir yenisini daha ekledi. Uzaylıların 2028 yılına kadar keşfedileceğini öngördüğü kehaneti gündem yaratan Salome, dünya düzenindeki değişikliklere dikkat çekti.

    Yaşayan Nostradamus Athos Salome, yeni kehanetiyle herkesi korkuttu! "Uzaylı yaşamı 2028 yılında kadar keşfedilecek"

    MYNET|DIŞ HABERLER Yaşayan Nostradamus lakabıyla tüm dünyada ünlenen Brezilyalı kahin Athos Salome koronavirüsü, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını hatat İngiltere Kraliçesi'nin ölümünü de bilmişti. 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcına ilişkin yaptığı öngörülerle dikkatleri üzerine çeken Salome bu kez uzaylılarla ilgili bir kehanette bulundu.

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    Dünyaca ünlü kahine göre uzaylıların 2028 yılına kadar gerçeğe dönüşmesine hazırlanmalıyız. Salome, önümüzdeki yıllarda bir dizi devrim niteliğindeki bilimsel atılımın yaşama ve insan uygarlığına dair anlayışımızı yeniden şekillendirmesinin beklendiğini söyledi.

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    Özellikle 2026-2028 yılları arasına dikkat çeken Salome, "NASA ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasındaki çaba çığır açıcı bir keşfi ortaya çıkaracak. Daha önce görülmemiş bir yaşam formunun oluşması bekleniyor. Hükümetlerin ve dini kurumların, bu yaşam formlarını incelemek ve bunlarla ilgilenmekle ilgili ahlaki hususlarla yüzleşmesi gerekecek" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    kehanet kahin Athos Salome
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