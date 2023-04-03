Yasemin Sakallıoğlu'ndan TikTokçu Serbest Hoca taklidi! "250 TL'mi geri ver"

Yasemin Sakallıoğlu izleyicilerini güldürmeye devam ediyor. Türkiye'de kadın komedyenliğin oldukça zor olduğunu söyleyen Sakallıoğlu, son dönemin gündem olan isimleriyle dalga geçtiği bir video paylaştı, görenleri kırdı geçirdi.

Evli olmasına rağmen Reşit Bozdağ ile aşk yaşadığını açıklayan Melis Buse Betkayan, önce yaptığının yanlış olmadığını savunmuş daha sonra da darp edildiğini iddia ederek yardım istemişti. Sonrasında tekrar barışan çift, bu kez kesin bir ayrılık yaşıyor. TikToker Reşit Bozdağ'ın bir TikTok yayınında Betyakan'dan bazı eşyalarını istemesi dalga konusu olmuştu.

"STİLETTOMU VER"

Bu anları tekrar canlandıran Yasemin Sakallıoğlu, konuşmaları kendi tarzınca yeniden yorumladı. "Stilettomu ver, 250 TL'mi geri ver. Onu hesaptan atmıştım dekontu var" diyen ünlü komedyen, izleyenleri oldukça güldürdü.

Sözlerine, "Dolapta 6 tane limonlu sodam var. Yazın arkadaşlar. Dolapta 6 sodamız var." diyerek devam eden Sakallıoğlu bu paylaşımını, 'Birine küsünce dönüştüğüm karakter' notuyla paylaştı.

HARBİYE'YE ÇIKAN İLK KADIN KOMEDYEN

Bir idol olarak görülen Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, birçok ünlü tarafından başarının sembolü olarak isimlendirilir. Yasemin Sakallıoğlu da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi çıkan ilk kadın komedyendir.

Birçok ünlü ismin de kendisine destek verdiği Sakallıoğlu adını annesinin taklidini yaptığı bir videoyla duyurmuştu. Daha sonrasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol olan oyuncu ve komedyen, bir dönem de Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Yalan Dünya dizisinde 'Kumsal Abla' karakterine hayat vermiştir. Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi setinde tanışmıştır.





