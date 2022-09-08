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Yasemin Yılmaz kimdir? Doya Doya Moda Yasemin kimdir, kaç yaşında?

08.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin yılmaz kimdir? sorusu sıklıkla merak ediliyor. Yasemin Yılmaz, Doya Doya Moda isimli moda ve eğlence programının jüri üyeliğini yapıyor. Tv8 kanalında yayınlanan program 3. sezondur yayın hayatına devam etmekte. Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında yer alan Modacı Yasemin Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yasemin Yılmaz kimdir? Doya Doya Moda Yasemin Yılmaz kimdir? İşte yanıtı...

Yasemin Yılmaz kimdir? Doya Doya Moda Yasemin kimdir, kaç yaşında?

Yasemin Yılmaz Doya Doya moda 3. sezon jüri üyesi oldu. Bu gelişmenin ardınan programın izleyicileri Yasemin Yılmaz hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Peki Modacı Yasemin yılmaz kimdir, nereli? İşte Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz ve detaylar haberimizde...

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YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

1995 doğumlu Yasemin Yılmaz 27 yaşındadır. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının yeni sezonunda jüri üyeliği yapmaktadır. Yılmaz, Türkiye'de ve yurtdışında birçok defileye katılmıştır. Modacı Yasemin Yılmaz, 2020 yılında 2020'nin en iyi çıkış yapan tasarımcısı ödülünü almıştır. Yasemin Yılmaz Instagram hesabı "babgal" ve 157 bin takipçisi bulunuyor.

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TV8 doya doya moda all star bitcoin dolar
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