Yasemin Yılmaz kimdir? Doya Doya Moda Yasemin kimdir, kaç yaşında?

Yasemin Yılmaz Doya Doya moda 3. sezon jüri üyesi oldu. Bu gelişmenin ardınan programın izleyicileri Yasemin Yılmaz hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Peki Modacı Yasemin yılmaz kimdir, nereli? İşte Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz ve detaylar haberimizde...

YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

1995 doğumlu Yasemin Yılmaz 27 yaşındadır. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının yeni sezonunda jüri üyeliği yapmaktadır. Yılmaz, Türkiye'de ve yurtdışında birçok defileye katılmıştır. Modacı Yasemin Yılmaz, 2020 yılında 2020'nin en iyi çıkış yapan tasarımcısı ödülünü almıştır. Yasemin Yılmaz Instagram hesabı "babgal" ve 157 bin takipçisi bulunuyor.

