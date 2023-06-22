Yaşına kimse inanmıyor! 14 yaşında gözüküyor ama 35 yaşında... “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Rusya’da yaşayan 35 yaşındaki Denis Vashurin olduğundan daha genç gösteren fiziksel özellikleri nedeniyle insanların gerçek yaşına inanmadığını dile getirdi. İnsanların şaşkınlıkla birlikte verdikleri tepkilere alıştığını söyleyen Vashurin bu durumun genellikle karışıklığa neden olduğunu ifade etti.

Yasalar önünde bir yetişkin olduğunu kanıtlamak için doğum belgesini yanından ayırmadığını ifade eden Vashurin, “Yaşıma herkes ilk başta çok şaşırıyor ancak benimle konuştuklarında gerçeği fark ediyorlar. Özellikle sosyal medyadan olumsuz yorumlar aldım ama bunları umursamıyorum” diye konuştu.

BENJAMİN BUTTON’A BENZETİLDİ

Yaşlanmasına rağmen fiziksel olarak genç göstermeye devam etmesinin nedenini araştırmak isteyen Vashurin hastaneye gittiğini ancak net bir cevap almadığını söyledi. Sosyal medyada ilgi çektikten sonra Vashurin ünlü film karakteri Benjamin Button’a benzetildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten 35 yaşında mısın? Bu şaka gibi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Benjamin Button’sın” yorumunu ekledi.