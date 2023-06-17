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Bekaret itirafı sosyal medyada gündem yarattı! Gözyaşları içinde anlattı... “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

17.06.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da yaşayan 123 yaşındaki Nyirakajumba isimli bir kadın yaptığı açıklamalar sayesinde dünya manşetlerindeki yerini aldı. Hayatı boyunca hiç cinsel ilişkiye girmediği için “Theresa Nyirakajumba” olarak anılan kadın gözyaşları içinde evlenmediği için yaşadığı pişmanlığı anlattı. Ölmeden önce evlenmek istediğini dile getiren Nyirakajumba yaşından dolayı erkeklerin kendisinden uzak kaldığını söyledi.

Bekaret itirafı sosyal medyada gündem yarattı! Gözyaşları içinde anlattı... “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Afrimax ile yaptığı röportajda Nyirakajumba 123 yaşında olduğunu ispat etmek için kimliğini gösterdi. Sonrasında ise gençliğinde birçok erkeği, kadınların erkeklerle görüşmesinin yasak olduğu geleneksel tabular nedeniyle reddettiğini söyledi. Hayatı boyunca hiç cinsel ilişkiye girmediğini tiraf eden Nyirakajumba, gençlik dönemlerinde kendisine talip olan ve ailesinin tanıştırdığı tüm erkekleri geri çevirdiği için pişmanlık yaşadığını dile getirdi.

“DOĞRU ERKEĞİ ARADIM”

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Gençlik dönemlerinde erkeklere karşı derin korkuları olduğunu ve doğru erkeğin gelip kendisini bulacağına inandığını dile getiren Nyirakajumba, “Erkeklerle ilişki kurmak istemedim. Erkeklere karşı güçlü bir korkum vardı ve bu, gençliğim boyunca herhangi bir olası ilişkiden beni engelledi. Erkekleri görürdüm ama asla birine aşık olmadım. Hep doğru erkeği aradım” dedi.

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Evlenmeye hazır olduğunda, erkeklerin dikkatini çekemeyecek kadar yaşlı olduğu için yalnız kaldığını söyleyen Nyirakajumba, “Hayatım boyunca hiç kocam olmadı. Bir kocam olsaydı çocuklarım olurdu bunun için büyük pişmanlık duyuyorum” diye konuştu.

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