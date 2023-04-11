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Yaşına kimse inanmıyor! Yaşıtlarına tanga iç çamaşırıyla meydan okudu... Sosyal medyayı salladı

11.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel antrenör ve sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine, kusursuz fiziğini sergilemek için tanga mayosuyla poz verdi. 53 yaşındaki fenomen isim kendisini olumsuz eleştirenlere son paylaşımıyla meydan okudu. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Yaşına kimse inanmıyor! Yaşıtlarına tanga iç çamaşırıyla meydan okudu... Sosyal medyayı salladı

Londra’da yaşayan fitness fenomeni Andrea Sunshine, olumsuz eleştirilere meydan okumak için cesur bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Cesur pozlar vermeyi sevdiğini dile getiren Sunshine, insanların rahatsız olma nedenini anlamadığını ve uğruna çok çalıştığı için vücudunu sergilemenin hakkı olduğunu dile getirerek sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Aslen Brezilyalı olan 53 yaşındaki sosyal medya fenomeni son paylaşımında leopar desenli bir spor takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Leopar desenli taytını dizine kadar indiren fenomen isim kırmızı tanga iç çamaşırıyla meydan okudu. Ayna karşısında çekilen cesur selfiesiyle takipçilerinden tam not alan fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem yarattı.

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