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Sosyal medya fenomeni Danielley Ayala Instagram’ın sınırlarını tanımadı! Hem dekolte hem de transparan... Nefesleri kesti

11.04.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da yaşayan sosyal medya fenomeni Danielley Ayala Instagram’dan yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının nefesini kesmeyi başardı. Sık sık hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkan Ayala bu kez hem göğüs dekoltesi olan hem de vücut hatlarını belli eden transparan bir elbiseyle çıktı.

Sosyal medya fenomeni Danielley Ayala Instagram’ın sınırlarını tanımadı! Hem dekolte hem de transparan... Nefesleri kesti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Danielley Ayala, Instagram’dan yaptığı paylaşımla kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Sosyal medyada 7.6 milyon takipçisi bulunan fenomen isim siyaha transparan elbisesiyle verdiği pozunu paylaşınca hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR TOPLADI

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Sosyal medyadan siyah transparan elbisesiyle verdiği pozda Ayala, saçlarını yukarı doğru toplar gibi bir hareket yaptı. Ayala gönderisine, “Şehre bağımlı” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ayala’nın hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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