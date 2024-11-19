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  4. Yaşına kimseyi inandıramıyor! 55 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sue Giers, giyim tarzıyla yine gündem yarattı: "Şeffaf bodyler giyiyorum"

Yaşına kimseyi inandıramıyor! 55 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sue Giers, giyim tarzıyla yine gündem yarattı: "Şeffaf bodyler giyiyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.11.2024 12:41
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3 çocuk annesi 55 yaşındaki Sue Giers, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. İnsanların gerçek yaşını duyduğunda inanmadıkları Giers, giyim tarzıyla da moda tabularını alt üst etti. Eleştirenlere sert tepki gösteren Giers, "Şeffaf bodyler giyiyorum ve kimseyi umursamıyorum" dedi.

Yaşına kimseyi inandıramıyor! 55 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sue Giers, giyim tarzıyla yine gündem yarattı: "Şeffaf bodyler giyiyorum"

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sue Giers, modayı çok sevdiğini ve kendi stilini kendisinin yarattığını söyleyerek sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

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Instagram'daki 145 bin takipçisiyle özellikle kadınların belirli bir yaşa geldikten sonra tarzlarını değiştirmek zorunda kalmaması gerektiğini savunan Giers, mini etek ve elbiseler, vücuda oturan tulumlar ve seksi bikiniler gibi son trendleri yakından takip ediyor.

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Kadınların istedikleri gibi giyinmeleri gerektiği yönündeki önyargıları kırmaya çalışan Giers, kıyafet seçimleri nedeniyle kimi zamanda eleştiri oklarının hedefi oluyordu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şeffaf body yaşınız kaç olursa olsun kesinlikle uygun değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadınların kendine güvenmesini çok seviyorum" yorumunu yaptı.

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