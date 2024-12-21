Yaşını duyan inanamıyor! Dört çocuk annesi 52 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gina Stewart tamamen yapay zekaya dönüyor

MYNET|DIŞ HABERLER 52 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gina Stewart, bu hafta Rihanna'nın hit parçası Diamonds'ı söylediği ve inanılmaz derecede genç göründüğü bir videosunu paylaştığında 400 bin takipçisini şaşırttı. Klipte, Gold Coast'ta yaşayan dört çocuk annesi paylaşılan videoda 20'li yaşlarında bir üniversite öğrencisi gibi görünüyordu. Paylaşım kısa sürede Stewart'ın takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Stewart'ın yaşlanmaya meydan okuyan görünümünün, zamanı geri çevirmesine yardımcı olan yapay zeka teknolojisinin sonucu olduğu ortaya çıktı. Yıllarca OnlyFans'ta kendi cesur videolarını çektikten sonra Stewart, modellik kariyerini bir sonraki seviyeye taşımak için bir yapay zeka şirketiyle ortaklık kurmaya ve tamamen sanal hale gelmeye karar verdi.

Teknolojiyi yakından takip etmenin sosyal medya işinin bir parçası olduğunu dile getiren Stewart DailyMail'e yaptığı açıklamasında, "Komik olan şey, erkeklerin buna bayılıyor. Kadınlar ise 'Bizi kandırdın' demeyi tercih ediyor. Sanırım bu, süper kahramanlar için de benzer bir kavram; herkes sever ve favori bir süper kahramanı vardır, onları izlemek için sinemaya giderler, hayranlık duyarlar ve onlara takıntılı hale gelirler. Gerçek olmadıklarını bilseler bile ona hayran olurlar. Teknoloji sosyal medyanın bir parçası "dedi.